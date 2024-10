Töötukassa plaanib jääda esindatuks kõikides maakonnakeskustes

Hetkel on Kagu-Eesti igas maakonnas kaks töötukassa esindust. Töötukassa plaan on maakonna keskustest väljapool asuvad esindused sulgeda.

See tähendab, et kinni lähevad esindused Valgamaal Tõrvas, Võrumaal Antslas ja Põlvamaal Räpinas. Kõik need esindused on hetkel avatud vaid kahel päeval nädalas.

Töötukassa Põlvamaa osakonna juhataja Katri Mandeli sõnul ongi vaid veel Kagu-Eestis ja Ida-Virumaal jäänud ajalooliselt avatuks kaks esindust ning teistes maakondades on need koondamised juba varem ära tehtud.

"Need väiksemad bürood, mis täna plaanitakse üle Eesti viis tükki sulgeda, need on lihtsalt veel jäänud alles. Aga kõikides maakondade keskustes töötukassa jääb alles, kõikides maakonnakeskustes töötukassa on viis päeva nädalas avatud," ütles Mandel.

Käesoleval aastal on töötukassa Antsla kontorisse pöördunud 230, Räpinasse 200 ja Tõrva esindusse 450 töötut, tööandjat või töötavat inimest. Klientide vaates Mandeli sõnul samuti palju ei muutu, kuna juba praegu käib suur osa konsultatsioonitööst üle telefoni ja veebi.

"Klientide jaoks muutub võib-olla see, et kui me tahame neid

aeg-ajalt ka näha, mitte neile ainult helistada või arvuti teel videokõnes näha, siis jah, aeg-ajalt nad peavad võib-olla Räpina asemel tulema meil Põlvasse," rääkis Mandel.

Kolme maakonna peale koondatakse viis inimest, seejuures pole omavahel seotud väiksemate kohtade esinduste sulgemine ja ametikohtade koondamine.