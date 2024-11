Omavalitsusjuhte pani töötukassa kontorite sulgemine nördima

Töötukassa teenused koondatakse Ida-Virumaal uuest aastast Jõhvi ja Narva. Töötukassa eesmärk on, et inimesed ei piirduks tööotsingul vaid oma kodukohas pakutavaga, sõnas töötukassa Ida-Virumaa osakonna juhataja Anneki Teelahk.

"Loomulikult, kui on esindused, siis nendes käivad ka inimesed. Kuid meie soov on, et inimesed muutuks mobiilsemaks. Seda ka mõlemad omavalitsused kinnitasid, et inimesed on harjunud oma kodukohas olema ja loodavad, et see töökoht on neil naabertrepikojas. Õnneks inimesed siiski otsivad töökohti väljaspool ja leiavad ka," ütles Teelahk.

Lüganuse ja Sillamäe juhtide arvates oleks mõistlik, kui nende omavalitsuste inimesed saaks töötukassa teenuseid kodukohas. Omavalitsusjuhid on hämmeldunud, et töötukassa ei kuulanud ära nende pakkumisi.

"Selle asemel, et istuda ühise laua taha, mis oli meie eesmärk, saime kirjaliku vastuse, et Eesti töötukassa ei näe võimalust jätkata Kiviõlis ehk siis Lüganuse vallas ja peab liikuma Jõhvi," ütles Lüganuse vallavanem Dmitri Dmitrijev, kelle sõnul oli vald valmis töötukassale Kiviõlis pakkuma tasuta ruume.

"Suur hulk inimesi peab hakkama sõitma teise omavalitsusse teenuse järele, selle asemel et siin kohapeal oleks ametnik, kes neile teenuseid pakuks," ei mõistnud töötukassa Sillamäe linnapea Tõnis Kalberg.

Käesoleva nädala alguse seisuga oli end töötuks registeerinud Sillamäe linnas 761 ja Lüganuse vallas 373 inimest.