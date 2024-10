Shell loobus nõudluse puudumise tõttu vesinikuprojektist Norras

Energiahiid Shell teatas, et loobus nõudluse puudumise tõttu vesinikuprojektist Norras. Hiljuti teatas ka energiafirma Equinor, et ei raja Norrasse vesinikutehast.

Vesinikku liigitatakse halliks, siniseks ja roheliseks. Hall vesinik on fossiilkütuste põhine ja seda toodetakse peamiselt maagaasist, selle protsessi tulemusena tekib lisaks vesinikule ka CO2. Vesiniku tootmisel tekkiv süsinikdioksiid on võimalik kinni püüda ning ladustada.

Sellist vesinikku, mis on toodetud maagaasist ning kus tekkinud CO2 on kinni püütud, nimetataksegi siniseks vesinikuks. See on hallist vesinikust puhtam, seda on aga ka kulukam toota.

Shell otsustaski nüüd oma sinise vesiniku projektist loobuda, kuna sellise vesiniku järele pole turul piisavalt nõudlust.

"Me ei ole näinud sinise vesiniku turu realiseerumist ja otsustasime projekti mitte edasi arendada," ütles Shelli pressiesindaja Norras.

Eelmisel reedel teatas ka Equinor, et loobus plaanist toota sinist vesinikku Norras ja eksportida seda Saksamaale.