Ministeerium pole soovinud nukrat majandusanalüüsi avalikustada

Eesti konjunktuuriinstituudi direktor Peeter Raudsepp ütles Delfi Ärilehele, et värske analüüs näitab, et Eesti majanduse seis on halvenenud. Analüüsi ei ole siiani soovitud avaldada ning takistajaks on olnud majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM).

Kui tavaliselt on regulaarselt välja tulev analüüs avalikkusse ees olnud juba oktoobri alguses, siis instituut pani selle üles alles esmaspäeval ilma avalikkust teavitamata. Põhjuseks on see, et kui reeglina teavitatakse selle tulemustest avalikkusele instituudi ja ministeeriumi koostöös, siis seekord on see osutunud võimatuks, kirjutab Delfi Ärileht.

Raudsepa sõnul näitab analüüs, et tarbijate kindlustunne on taas järsu languse läbi teinud ning et perede toimetulek on muutunud halvemaks.

Raudsepp nentis, et nende värske aruanne ei ole tõesti midagi sellist, mida valitsus näha sooviks ning tegelikult ei taha sellist infot näha keegi. Samas ei tulnud tulemused talle endale üllatuseks, sest ta ei näe selliseid arenguid ja mõjureid, millele tuginedes võiks muud tulemust oodata.

"Täna siiski kriisiolukorda neist tulemustest välja lugeda ei saa," ütles Raudsepp.

Kõige madalam on kindlustunne kaubanduses, jaemüügi mahuindeks on langenud juba pikka aega. Üks suur järeldus analüüsis on see, et kõik ärivaldkonnad prognoosivad hindade kasvu.

Konjunktuuriinstituudi kodulehel avaldatud slaididel märgitakse, et ekspertide septembris antud hinnangul Eesti majanduskliima halveneb.