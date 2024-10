Tallinn plaanib vanalinnas suurendada turvafirmade kohalolu

Kuu aega tagasi kolis Tallinna vanalinna ketsipood Hypebeastbaltics, kuid öiste pidutsejate tõttu pole avamine just kergelt läinud.

"Umbes poolteist nädalat tagasi keegi oli visanud kivi siia sisse. Veel paar päeva hiljem Helsingi karaoke(baari)st tulnud välja mõned joobes inimesed suutsid istuda aknalaua peale ja veel suuremaks istuda selle augu," rääkis Hypebeastbalticsi müügiassistent Pärtel Hanimägi.

"Meil on toimunud ka paar vargust, inimesed on võtnud asju kaasa, aga oleme õnneks kõik tagasi saanud. Hommikuti mõned küll veel lonkavad siin (poe) ees, aga päeval läheb rahulikumaks. Õhtul on jälle sama asi, palju karjumist," lisas Hanimägi.

Poe omanik leiab, et öösiti aitaks turvalisust tagada politsei ja turvaettevõtete suurem kohalolek. Tallinna linn kaalubki järgmisest suvehooajast turvaettevõtetega koostöö suurendamist.

"Arenguruumi ju kahtlemata on. Kui mingid aastad tagasi oli probleem selles, et baaridest tuli kõva müra, elanikke häiris, siis nüüd lugu on selline, kus inimesed ei ole isegi baarides, vaid tullakse välja ja ollakse avalikus ruumis," lausus Kesklinna linnaosavanem Sander Andla.

Kui tänavu oli linnal turvaleping juulist septembrini, siis järgmine aasta alustab patrull tõenäoliselt maikuust.

"Niipea, kui ilmad hakkavad soojemaks minema, inimesed hakkavad välja tulema, siis linnaosa võiks täiendavat abi politseile ja munitsipaalpolitseile korra tagamisel," nentis Andla.

"Linnaosa roll ongi pigem pidev suhtlus politsei ja mupoga, et kus on probleemsed kohad, seal saaks rohkem jälgida olukorda. Muidugi, eks tuleb talitada targalt, et kui üks koht võtta suurema tähelepanu alla, siis sealt lähevad inimesed ära, lähevad järgmisesse kohta," lisas linnaosavanem.

Politseil pole vähese tööjõu tõttu patrulle lisada võimalik ning kõigile avaliku korra rikkumiste väljakutsetele nad kohe reageerida ei jõua.

"Meie kohalolek kindlasti sõltub sellest, missuguseid väljakutseid parasjagu patrull teenindab ja me lähtume väljakutsete teenindamist kindlasti prioriteetsuste alusel. Elu, tervis ohus, siis kaalub see üles kindlasti öörahu rikkumise," lausus kesklinna piirkonnapolitseinik Ivar Saar.

"Me oleme eelnevatel aastatel rääkinud ja teinud ka ise ettepanekuid turvafirmade väljapanemise osas. Õnneks on see koostöö väga hea olnud ja meid on kuulda võetud," lisas Saar.

Lisaks on Tallinna linn koostamas vanalinna ja ööelu arengukava, mis keskenduvad muu hulgas sellele, kuidas pakkuda vanalinnas viibijatele alternatiivseid vaba aja veetmise võimalusi.

"Üks lihtne näide on näiteks see, mida on kasutatud, et on parem valgustus. Musumägi sai äsja uue valgustuse, septembri lõpus toimus üks noortefestival Kanuti pargis, kus ajutise lahendusena pandi valgustused üles. Ma arvan, et sellel mõttel, et paremat valgustust pakkuda, on kindlasti jumet," lausus Andla.