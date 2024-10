Svet: Nordica saatus selgub järgmise nädala lõpuks

Valitsus andis neljapäeval põhimõttelise nõusoleku jätkata läbirääkimisi ning müüa ettevõtted Nordic Aviation Group ja Transpordi Varahaldus. Mõlema ettevõtte ostmisest on huvitatud Lars Thuesen, kellele kuulub lennufirma Jettime, samuti on tal 2,03-protsendiline osalus Air Balticus.

Müügitehingu eeltingimus on, et Nordica juhatus suudab eelnevalt täita äriplaani lähikuudeks ning kokku suudetakse leppida tehingu detailides.

"Küsimus on, kas Nordical õnnestub järgneva nädala kuni 10 päevaga sõlmida lepingud hetkel maas seisvate lennukite töösse rakendamiseks. Erastaja jaoks on oluline, et vähemalt 60 protsenti lennukitest on mingi tegevusega hõivatud. Järgmise nädala lõpuks teame, kas meil on õnnestunud see tulemus saavutada ja kas erastamistehinguga saab minna lõpuni," sõnas Svet.

Sveti sõnul on Kredex andnud Nordic Aviation Groupile laenu, mis koos intressidega on 7,5 miljonit ja mille riik loodab tagasi saada.

"Lisaks teame, et Nordica maksab iga-aastaselt üle 10 miljoni euro ulatuses erinevaid makse, sellest erinevaid tööjõumakse kuus miljonit. Me tahaks, et need maksud laekuks meie eelarvesse ka pärast erastamist," rääkis Svet.

Kliimaministeerium on varem öelnud, et kui Nordical ei õnnestu pärast SAS-iga lepingu äralangemist uusi kliente leida või ettevõte erastada, ootab rahvuslikku lennundusettevõtet suure tõenäosusega ees pankrot.

Nordic Aviation Group alustas tegevust 2015. aastal. Kuni 2019. aasta sügiseni oma nime alt Tallinnast lennanud Nordica on tänaseks ümber kujunenud allhanketeenuseid pakkuvaks lennuettevõtteks. Oktoobri keskpaiga seisuga pakkus ettevõte tööd 579 töötajale, sh 286 töötajale Eestis – seda nii otseselt ettevõtte palgal olles kui ka läbi rendiettevõtete.

Transpordi Varahalduse peamiseks tegevuseks on lennukite ja lennukitega seotud varuosade rendile andmine. Ettevõtte lennukipark koosneb seitsmest Bombardier' lennukist ning kõikide lennukite rentnikuks on Nordica.