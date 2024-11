Opositsioonipoliitikud on Nordica pankroti asjus kriitilised

Neljapäeva hommikul pidid Nordica esindajad ilmuma riigikogu opositsiooni juhitavasse erikomisjoni, et anda aru riikliku lennundusettevõtte pankrotist. Seda nad aga ei teinud.

"Eile hommikul mulle kinnitas nii Kaupo Raag, kes on nõukogu liige rahandusministeeriumi poolt, aga samuti ka Nordica juhatuse liikmed, et nad on tulemas. Ja siis, äkitselt, ühel hetkel, pea et samal ajal, neil hakkasid tekkima muud kohustused. Minister Svet lihtsalt ignoreeris täiesti," ütles riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni juht, keskerakondlane Anastassia Kovalenko-Kõlvart.

Küll aga osalesid riigi esindajad paar tundi hiljem toimunud majanduskomisjoni istungil, mida juhib taristuministriga samasse ehk Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda kuuluv Jaak Aab.

"Ma saan aru, et ta valis omale mugava keskkonna – palju mugavam on minna majanduskomisjoni, mida juhib tema erakonnakaaslane, mis on komisjoni kontrolli all ja kus kindlasti ei küsita selliseid ebameeldivaid küsimusi," kommenteeris Kovalenko-Kõlvart.

Kovalenko-Kõlvart näeb Nordica puhul paralleele Rail Balticuga.

"Tegelikult täiesti hämmastav, et valitsus laseb põhja juba teise riikliku lennufirma. /.../ Paljud asjad on tegelikult sarnased juba ka Rail Balticu projekti puhul. Kas või see, kuidas riskide analüüsid lihtsalt puuduvad ja riskistsenaariume ei kirjutata välja. /.../ Needsamad inimesed tegelevad nüüd ju ka Rail Balticu projektiga. Et vältida seda, et samad vead korduksid projektides, mis on maksumaksjale kordades ja kordades praegu kallimad," selgitas ta.

Samal ajal algatas EKRE eelnõu, et moodustada Nordica pankroti asjaolude käsitlemiseks uurimiskomisjon, millele küll koalitsiooni toetust ilmselt taha saada ei õnnestu.

"Kui Nordica loodi, siis väidetavalt õpiti Estonian Airi vigadest ja loodi eraldi kaks kehandit. Üks oli Varahaldus, kuhu pandi lennukid ehk reaalne vara, ja teine kõrval oli opereerimisfirma ehk Nordica ise, mis sisuliselt müüs pileteid ja reise. Ja just selle jutuga, et kui nüüd midagi peaks halvasti minema, siis vähemalt need lennukid jäävad meile, see vara jääb meile ja maksumaksja ei saa kahju. /.../ Edasi peaks ikkagi hoolitsema selle eest, et me neid lennukeid poolmuidu maha ei parseldaks," rääkis EKRE esimees Martin Helme.

Taristuminister Vladimir Sveti (SDE) sõnul on ta viimastel nädalatel korduvalt korruptsioonivastase erikomisjoni istungitel käinud ja neljapäeval ta selleks põhjust ei näinud.

"Mis oleks saanud muutuda nende nädalatega just korruptsiooniennetuse seisukohalt, kui meil käis erastamise protsess, mis luhtus ja hakkas pankrotimenetlus, mina hästi aru ei saa," põhjendas Svet.

"Me teadsime, et me oleme täna kutsutud siia majanduskomisjoni, mis tavaliselt neid teemasid käsitlebki. Aga muidugi, kui meie EKREIKE-t esindaval opositsioonil on küsimusi selle kohta, miks nad omal ajal raha Nordicale eraldasid, seda küsimust nad võiksid esitada iseendale ja oma erakonnakaaslastele," rääkis minister.

"Need tehingud, mille osas oli koostatud eriraport, need tehingud, mille osas meil tekkis kahtlus, et seal võis olla hooletust või huvide konflikti ja kus võib-olla nõukogu ja juhatus ei täitnud päris oma tööd korralikult, selle eriraporti alusel on läbi viimas oma menetlustoimingut prokuratuur," lisas ta.

"Nordica puhul me väga hoolega kontrollisime, et strukturaalselt see ettevõte ei olnud pankrotikursil 2020. aastal, tal tekkis lihtsalt täielik likviidsuskriis, nii nagu väga paljudel teistel ettevõtetel 2020. aastal tekkis. Ja ka veel 2021. aastal see firma toimis. Ja siis, kui toimus valitsusvahetus ja Kristen Michalist sai majandusminister, siis hakkas järsku Nordica käekäik kolinal alla käima," kommenteeris Martin Helme.

"Minister ja ministeeriumi esindajad andsid väga põhjalikud ülevaated, väga detailsed küsimused olid ka. Nii et kui keegi räägib jälle uurimiskomisjonidest, siis majanduskomisjon majandusvaldkonnas ongi uurimiskomisjon," ütles majanduskomisjoni juht Jaak Aab (SDE).

"Oli teatud küsimusi, mis puudutas neid SAS-i lepinguhankeid jne, kust need jamad, algasid, seal lubati detaile täpsustada," lisas Aab.