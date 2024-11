Tartus on erinevad vargused hüppeliselt kasvanud

Tartumaal on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga rattavarguste arv kasvanud 76 protsenti ning Tartu linnas on ka üldiselt vargused sagenenud. Puutumata ei ole jäänud ka avalikud asutused ja eluruumid.

Kui seni on Tartus varastatud peamiselt jalgrattaid, siis nüüd on vargad jõudnud ka Tartu Katoliku kooli ja kiriku territooriumile, kust on minema viidud ligi 2000 euro eest vara, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Siin on näha koguduse hoone, kus siis käidi õhtuse missa ajal sees. Võeti Hispaaniast kingitud kullatud suur rist, võeti preestrilt ära kitarr ja siis ka rahakarp Ja kahel korral käidi meil päeva ajal koolimajas sees pärast tunde ja võeti lastelt uhkemaid, ilusamaid jalanõusid, võeti kehalise kasvatuse riideid. Ja ühe korra käidi meil algkooli majas öösel sees ja varastati ära kahjuks 200 lapselt järgmise päeva koolilõuna," rääkis Tartu Katoliku kooli sotsiaalpedagoog Mart Ilves.

PPA sõnul tuleb varguseid koolides vähem ette ja peamiselt varastatakse siiski toitu, alkoholi, tööriistu, kütust ja jalg- ning tõukerattaid. Rattavarguste arvu kasv on Tartumaal võrreldes eelmise aasta sama ajaga 76 protsenti.

Viimase kolme nädala jooksul on kümnetes tuhandetes kahju saanud ka Bolt, kellelt varastati ligi 50 tõukeratast või nende elektroonikakomponente ja akusid.

"Seda, et meil hooaja jooksul mõned tõukerattad kaduma lähevad või ära varastatakse, tuleb ikka ette, aga just selle Tartu juhtumi puhul on erakordne see, et nende varguste arv on väga suur ja süstemaatiline ehk siis me näeme ka ühtseid käekirju nende varguste toime panemisel," ütles Bolti kommunikatsioonijuht Liisi Maria Aleksius.

Lisaks vargustele avalikus ruumis on PPA andmetel sagenenud ka vargused eluruumidesse ja nende kõrvalhoonetesse või -ruumidesse. Nii varastati paar nädalat tagasi näiteks Kummeli tänava kortermaja pea kõikidest keldriboksidest vara.

"Meil viidi ära elektritõukeratas, akutrell ja üks jope. Põhimõtteliselt kõik boksid tehti lahti ja igalt poolt midagi võeti," ütles tartlane Mario.

Tartu menetlustalituse grupijuhi Taivo Rosi sõnul võib üks põhjuseid varguste arvu kasvu taga olla majanduslik olukord ühiskonnas. Kuritegude toimepanijad on enamjaolt alkoholi või narkojoobes kohalikud, kuid Tartusse on tuldud ka nii mujalt Eestist kui ka välismaalt.

"Paraku võrreldes möödunud aastaga tajume sissetulevate teadete pinnalt, et vargusi on rohkem. Suurenenud varguste arv on kindlasti pannud sellise surve alla ka politsei, uurijad, aga senimaani oleme sellega vähemalt rahuldavalt hakkama saanud. Paratamatult, kui me peame tegelema varastega, siis mõni muu tööliin selle võrra kannatab," rääkis Rosi.