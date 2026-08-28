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Venemaa must turg toidab Kanadas lokkavat autovarguste lainet

Välismaa
Kanadas asuv Montreali sadam
Kanadas asuv Montreali sadam Autor/allikas: SCANPIX/AFP/ANDREJ IVANOV
Välismaa

Ajaleht The New York Times kirjutab, et nõudlus lääne sõidukite järele pole Venemaal kuhugi kadunud ning Moskva-vastased sanktsioonid toidavad Kanadas levivat autovarguste lainet. Interpoli andmetel on Venemaalt leitud tuhandeid Kanadas varastatud sõidukeid.

Kanadas on aastaid kestnud autovarguste laine muutunud nii tõsiseks, et igal aastal kaob tuhandeid sõidukeid. The New York Timesi uuring näitab, et üheks autovarguste peamiseks taganttõukajaks on Venemaa must turg, mis sai hoo sisse pärast Moskva-vastaste sanktsioonide kehtestamist. 

Pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse kehtestatud ekspordipiirangud on piiranud venelaste juurdepääsu lääne autodele, kuid nõudlus nende järele pole kuhugi kadunud.

Selle tulemusel on tekkinud organiseeritud kuritegevuse võrgustikud. Grupeeringud varastavad sõidukeid üle maailma, peidavad need veokonteineritesse ning saadavad need tavaliselt Lähis-Ida kaudu Venemaale.

"Keelatud vili on alati magus, sest Kanadas on palju autosid ja neid on väga lihtne varastada," ütles Venemaa kodanik Daniil Aleinik. Ta rääkis seda Ukraina vanglast, kus teda hoitakse kahtlustatuna osalemises rahvusvahelises autovarguste skeemis.

Interpoli andmetel leiti 2024. aasta veebruarist kuni 2026. aasta juulini Venemaalt 4798 Kanadas varastatud sõidukit. Kanada kuningliku ratsapolitsei sõnul on Venemaa ülekaalukalt peamine välisriik, kuhu Kanadast varastatud autod jõuavad. Tegelik varastatud sõidukite arv võib olla suurem, kuna kõiki vargusi ja hilisemaid leide ei registreerita Interpoli andmebaasis.

The New York Times toob seetõttu välja, et autovarguste kasv näitab, kuidas lääne sanktsioonidel on olnud üllatavaid ja kohati soovimatuid tagajärgi.

"Need vargused pole juhuslikud. Neid varastatakse tellimuse peale," ütles Interpoli ametnik.  

Aleinik tõi veel välja, et Venemaal on alati olnud suur nõudlus läänest pärit autode järele. Sanktsioonid ja hinnatõus on aga selliste autode staatust ühiskonnas tõstnud veelgi. Võimud kahtlustavad, et osa varastatud autosid võib jõuda ka Venemaa sõjatööstuse käsutusse.

Autod liiguvad Kanadast välja peamiselt Montreali sadama kaudu, kuid pärast politsei suuremat sekkumist idarannikul on varastatud sõidukite väljavedu sagenenud ka läänerannikul asuva Vancouveri kaudu.

Kanada ametnike sõnul on autovargused kurjategijatele vähese riskiga ja suure kasumimarginaaliga tegevus.

"Autovargused on kurjategijate jaoks äärmiselt tulusad, kuna vara varguse eest ei karistata nii karmilt kui teiste kuritegude, näiteks narkokaubanduse puhul," ütles Kanada piirivalveametnik Frédéric Bonsaint. 

Kanada hakkas varastatud autode probleemi lahendamiseks tegema tihedamat koostööd Interpoliga ning karmistab ka karistusi.

Aleiniku sõnul ei tekitanud Venemaa must turg Kanadas kuritegelikke jõuke ega salakaubaveovõrgustikke, vaid need tegutsesid seal juba varem. Sanktsioonid suurendasid aga nõudlust, mis tõi kaasa tihedama koostöö nende võrgustikega

Venemaale jõudnud varastatud sõidukeid on juba keeruline tagasi tuua. "Kunagi kehtis põhimõte, et kui auto on kord juba sinna jõudnud, on see kadunud," ütles Kanada politseiuurija Scott Cresswell

Lääne ametnike sõnul teeb Moskva autovarguste ja muude sarnaste kuritegude uurimisel veel üldiselt koostööd. See võib aga muutuda, kuna Venemaa astub samme, et võimaldada "ebasõbralikest riikidest" varastatud autode registreerimist. See võib omakorda suurendada nõudlust varastatud autode järele ja hoogustada Kanadas autovargusi. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The New York Times

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