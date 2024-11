ERR USA-s: esimesed valijad olid kohal juba enne uste avamist

Esimesed valijad olid jaoskonna juures järjekorras juba enne uste avamist.

"Tahtsin enne rahvamasse kohale jõuda. Tegelikult on see pikim järjekord, kus ma seisnud olen. Proovisin jõuda nii varakult kui võimalik, kohe kui avati. Panin äratuse ja tulin kohale," ütles valija Wanda.

"Aktuaalse kaamera" korrespondent Laura Kalam küsis veel ühelt valijalt Kennylt, miks otsustas ta just valimispäeval valida, mitte ei eelhääletanud.

"Sõõrikute ja kohvi pärast. Tahtsin ka valija kleepsu saada, sellised lõbusad asjad. Näha naabruskonna inimesi ja neile tere öelda. Just seepärast," vastas ta.

Kuigi valimised toimuvad üle terve riigi, on tähelepanu koondunud paljuski Pennsylvaniasse. Suure tõenäosusega saavad otsustavaks just siin järjekorras seisjate hääled.

Pennsylvania elanikud võtavad oma kohustust kaalukeeleosariigi valijatena väga tõsiselt.

"Täna ärkasin kell kolm kolm öösel, et tulla siia Norristowni hääletama. Läksin rongile DC-st Philadelphiasse. Need on minu esimesed presidendivalimised ja seetõttu mu jaoks oluline teha oma hääl kuuldavaks ja seda veel nii tähtsas

"Maailma jaoks on oluline, et Ameerika taastaks oma positsiooni. Nii palju on kaalul ja ma loodan, et see lõppeb õige tulemusega," ütles Susan.

Aga kes siis ikkagi võidav tänavused presidendivalimised?

"Hääletasin Donald Trumpi poolt. Põhjuseks, et ma olen nagu meistrimees. Mulle meeldib projekte lõpetada ja tema alustas ühte. Ma tahaks, et tal oleks võimalus see lõpuni viia," ütles Kenny.

"Riik on tõesti lõhestunud, keda tahetakse järgmise presidendina näha, kuid ma olen kindel, et Kamala Harris võidab täna," sõnas Jamil.

Viimased valimisjaoskonnad suletakse Eesti aja järgi 6. novembri hommikul ning suure tõenäosusega läheb lõpptulemuse kinnitamiseks päevi.