Tuhanded doosid mullu soetatud koroonavaktsiini ootavad hävitamist

Kui vanus alla 60 ja ühtegi tõsist kroonilist tõbe pole, siis pole tänavu võimalik end koroona vastu vaktsineerida, sest Eesti ostis vaktsiine vaid riskirühmade jaoks.

Tervisekassa käes on veel ligi 12 000 doosi mullu ostetud vaktsiini, kuid neid ei võeta kasutusele. Viroloogiaprofessor Irja Lutsari sõnul tuleks riskirühma inimeste kaitsepookimisel kasutada uut vaktsiini ja terveid saaks süstida ka vanemaga.

"Need vanad vaktsiinid toimivad ka praegusele tüvele just raske haiguse vältimisel, kui me selleks raskeks haiguseks võtame hospidaliseerimise. Kuigi see efekt on natukene madalam kui uute vaktsiinidega," ütles Lutsar.

Ka varasemad koroonavaktsiinid on Lutsari sõnul ennekõike kaitsnud raske põdemise eest.

Tervisekassa erinevalt Irja Lutsarist ei pea õigeks kasutada eelmise tüve vastu välja töötatud vaktsiine, sest need polevat enam efektiivsed.

"Immunoprofülaktika komisjon on andnud soovituse mitte neid varasemaid tüvesid kasutada, kuna need ei ole efektiivsed. Ja tegelikult ei ole see ka täna eetiline inimestele neid pakkuda, kui me tegelikult teame, et need ei võimalda piisavat kaitset," rääkis tervisekassa vaktsineerimise teenuse juht Hanna Jäe.

Kuigi ametlikult on koroonavaktsiin ette nähtud vaid eakatele ja kroonilistele haigetele, siis tegelikult on lootust seda saada ka teistel.

"See on see, mida inimesed näevad, see on see, mida meie teame. See nimekiri on fantastiliselt pikk, siin saab erinevate haiguste ja ravimite tõttu riskirühma määrata ja muidugi igasugused arsti otsused, mis põhinevad sellel, kui hästi ta oma patsienti tunneb," sõnas perearst Aleksandr Komarov.

Koroonavaktsiinid on pakendatud kuue doosi kaupa ja terviseameti hinnangul oleks mõistlik kõik neist ära kasutada.

"Muidugi eelistus oleks, et see riskirühmadele mõeldud vaktsiin kasutatakse ära ikkagi riskirühmade vakstineerimiseks, aga samas, kui on valik ka doosi ära viskamine, siis ütleme, et see on ka korralduslik küsimus kohapeal," ütles terviseameti osakonnajuhataja Kärt Sõber.

Eakate huvi vaktsineerimise vastu on terviseameti hinnangul murettekitavalt madal. Kui gripi vastu on end vaktsineerinud 15 protsenti vanuritest, siis koroonavaktsiini on saanud vaid kaks protsenti ning mõlema haiguse hooaeg on alles algamas.

Tänavu ostis tervisekassa 102 000 doosi koroonavaktsiini, mida on pea viiendiku võrra vähem kui mullu.