Tervisekassa tellis inimeste suure huvi tõttu Covid-19 vaktsiine juurde

Covid-19 vaktsiini lisadoosid saabuvad Eestisse järgmise nädala jooksul ja on mõeldud ennekõike riskirühmade jaoks. Tegemist on Pfizeri vaktsiinidega ja neid on tellitud 11 560 doosi. Detsembri teises pooles saabub veel 25 000 doosi sama vaktsiini.

Haigekassa peaspetsialist Igor Ljapin ütles ERR-ile, et kuna vaktsiinide tellimusel ei ole aktsepteeritav ei puudujääk ega ülejääk, kuid samas peab tagama, et sihtrühmad saaksid vaktsineeritud, on hooajaliste vaktsiinide vajadust prognoosida keeruline. Tänavu on tema sõnul inimeste huvi end vaktsineerida kasvanud.

"Seda peegeldab tõepoolest praegusel viirushooajal suurenenud huvi gripi- ja Covid-19 viiruse vastu vaktsineerimine - Eesti inimene on üha teadlikum ja ennast hoidvam," lausus Ljapin.

Kui novembri teises pooles olid mõnes Eesti paigas gripivaktsiini varud lõppemas, siis nüüd peaks see mure tema sõnul möödas olema, sest novembri lõpus laekus 7040 lisadoosi, mis on mõeldud riskirühmadele.

Immunoprofülaktika ekspertkomisjon soovitab 2023. aastal Covid-19 vastu vaktsineerimist riskirühmadele, kuhu kuuluvad 60+ vanuses inimesed ja riskihaigustega lapsed ning täiskasvanud. Seda juhul, kui neil on viimasest vaktsineerimisest või Covid-19 läbipõdemisest möödunud enam kui kuus kuud.

Gripivaktsiin on tasuta kättesaadav üld- ja erihoolekande teenust saavatele inimestele, kõigile üle 60-aastastele, lapseootel naistele, kuni seitsmeaastastele lastele ning gripi riskirühma kuuluvatele alaealistele, kellel on terviseseisundi tõttu suurem risk raskelt haigestuda.