Järgmisest sügisest võivad koroonavaktsiini tasuta saada vaid riskirühmad

Tervisekassa vaktsineerimise teenuse juht Hanna Jäe ütles Vikerraadio saates "Reporteritund", et immunoprofülaktika komisjon on teinud ettepaneku keskenduda järgmisel aastal Covid-19 puhul riskirühmade vaktsineerimisele.

"Kui me räägime laiemalt, siis praegu on meil ka gripivastane vaktsineerimine riiklikult ette nähtud ainult riskirühmadele, kuhu kuulub teatud hulk inimesi. Ja sama suund on plaanis võtta ka Covid-vaktsineerimisega, sest me hetkel näeme ka seda, et vaktsineerimine on kõige olulisem eeskätt just riskirühmadele. Nendest soovitustest lähtuvalt me ka toimetame, aga need arutelud on praegu veel käimas," rääkis Jäe.

Tema sõnul tegeletakse sellega osaliselt rahalistel põhjustel, aga ennekõike seetõttu, et just riskirühmad haigestuvad raskemini.

"Kindlasti me peame vaatama tervikuna meie eelarvevõimalusi, sest kogu tervishoiu rahastus on ju üks tervik, me peame vaatama kõiki vajalikke teenuseid, mida sellest tuleb katta. Aga eeskätt see soovitus on ikkagi tulenenud sellest, et me näeme, et raskesti haigestuvad ja haiglaravi vajavad riskirühma inimesed ja nende vaktsineerimine peab kindlasti olema riigi poolt tagatud," selgitas Jäe.

Seda, kui palju hakkab koroonavaktsiin teistele inimestele maksma, on Jäe sõnul vara öelda, kuid see võib jääda sarnaseks gripivaktsiiniga, mis maksab keskmiselt kuni 22 eurot.

Statistika järgi on 81 protsenti koroonaviirusega haiglasse sattunud patsientidest üle 60-aastased ja neist omakorda 93 protsenti on vaktsineerimata.