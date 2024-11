Nukkude kogumine on muutunud paljude täiskasvanute hobiks

Saaremaale Lümanda rahvamajja on Pärnumaalt Seljametsa muuseumist jõudnud näitusele 236 nukku. Muuseumile kinkis rahvusnukud omakorda mõni aasta tagasi kohalik elanik Kristiina Lillepuu, kellele need koju enam ära ei mahtunud.

Neljapäeval pakkusid need nukud suurt elevust ühele Lümanda lasteaia rühmale. Aga selgub, et nukud ei paku üldsegi huvi ainult lastele.

"Pigem ma ütleks, et seda tulevad vaatama just vanemad inimesed, kes on huvitatud just nendest vanematest nukkudest. Vanasti ju neid nukke nii palju ei olnud saada ja praegu nad kõik tunnevad siin ära just Nõukogude Liidu vanemaid nukke, mis on sellest ajast. Ma ütleks ise ka, et mind enne üldse nukud ei huvitanud ja nüüd ma olen natuke hasarti juba läinud ja vaatan ja tuvastan neid ja mulle väga meeldib," rääkis Lümanda kultuurikorraldaja Janne Jensen.

Kogu eelneva kinnituseks on ka Reet Viru, kelle kollektsioonis on kokku 727 nukku.

Ka Viru ütles, et tema nukud ei mahtunud enam koju ära ja ta leidis sobiliku ruumi Kuressaares Meri spaas. Tõsi, praegu on küll veel nii, et seal käibki ta neid ise vaatamas ja nendega rääkimas, aga ta oleks valmis oma kollektsiooni ka teistele näitama, kui oleksid vaid tingimused.

"Olen ka paari rahvamajja pakkunud ja siis nad ütlevad mulle, et siis tuleb teil maksta nii ja nii palju. Ja siis mul on, aaa, okei," rääkis Viru.

Viru märkis, et vaatamata väljaminekutele on nukkudel tema peres ka üks oluline roll.

"Kui mina olen õnnelik, siis tähendab, on ka mees väga õnnelik. Tema mitte kunagi ei ole veel öelnud, et kuule, lõpeta ära, see on kallis. Ei," ütles rääkis ta.