Pakosta koostööst Gaetziga: põhiseadus kaitseb hullemate lolluste eest

USA tulevane president Donald Trump nimetas kolmapäeval oma justiitsministri kandidaadiks Florida seadusandja Matt Gaetzi.

Gaetz on vastuoluline poliitik, tema tegevust uurib ka esindajatekoja eetikakomisjon. Gaetzi süüdistatakse seksuaalses väärkäitumises ja narkootikumide tarvitamises.

Valitsuse pressikonverentsil küsis ajakirjanik Pakostalt, et kuna Pakostal tuleb Gaetziga ilmselt tulevikus kokku puutuda, siis milline on Pakosta arvamus temast.

"Ma arvan, et see koostöö on oluline. Ma rõhutaks juurde ka selle, et ükskõik kui ebameeldiv inimene satub ükskõik, mis riigi justiitsministriks, siis selleks on jällegi seesama põhiseadus, mis kodanikke kaitseb kõige hullemate lolluste eest. Sellepärast on need põhiseadused päriselt ka olulised," vastas Pakosta.

ERR-i reporter Madis Hindre küsis seepeale Pakostalt, kas tema vastus tähendab, et ta peab Gaetzi ebameeldivaks inimeseks.

"Ei, kindlasti see viide ei olnud konkreetse inimese kohta," vastas Pakosta.

Seepeale sekkus peaminister Kristen Michal (RE), kes rõhutas, et teiste riikide personalivalikuid ei ole kombeks kommenteerida.

"Angloameerika õigussüsteem on teistsugune. Seda esiteks, sõbralikult. Ka juristina, mitte hea inimesena. Ja teiseks – teiste riikide personalivalikud üldjuhul ei ole ju meie kommenteerida. Riikides on vabad valimised, USA-s valimised on läbi, õnnitleme valimiste võitjat ja vabariiklaste ja Ameerikaga on meil ülihea koostöö. Läbi erinevate ajastute on ka vabariiklased olnud Eestile suured liitlased meie kaitsel ja vabaduse tagamisel," kommenteeris Michal.

"Mina rõhutan omaltpoolt üle, et USA suunal käis see lause, et see koostöö saab kindlasti olema väga hea," lisas Pakosta veel.