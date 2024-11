WSJ: USA justiitsministriks esitatud Gaetz võib senatis põruda

Trump ei saa endale lubada vabariiklaste enamusega 53:47 senatis rohkem kui kolme vabariiklase toetuse kaotamist, eeldusel, et kõik demokraadid on selle vastu. Senati vabariiklaste aruteludega kursis olevad inimesed ütlesid aga, et palju enam kui kolm neist on valmis Gaetzi vastu hääletama ja mõnede väitel püütakse juba Trumpi veenda Gaetzist loobuma või sundima Gaetzi ennast vabatahtlikult tagasi astuma, märkis WSJ.

"Asi on lihtsalt selles, et Matt Gaetzil on finišijoone ületamisel ees väga pikk ja järsk mägi," ütles vabariiklasest senaator Kevin Cramer. "Selleks on vaja kulutada palju [poliitilist] kapitali, mistõttu peate endalt küsima: kui ka saaksite ta üle finišijoone, siis kas see oli seda kulu väärt?"

Crameri sõnul ei usu ta, et Gaetzil oleks hääled koos, et saada heakskiit senati justiitskomisjonist, veel vähem, et tema kinnitamise poolt hääletaks kogu senat.

Üks vabariiklastest senaatorite mõttevahetustega tuttav inimene ütles, et Gaetzi vastu on oluliselt rohkem kui neli vabariiklast, mis välistaks tema heakskiitmise. "Inimesed on vihased," ütles ta.

Ühe teise anonüümsust palunud allika hinnangud ulatuks vastuhäälte arv vabariiklaste seas enam kui tosinast kuni rohkem kui 30-ni.

"See saab olema väga raske," ütles vabariiklasest senaator Markwayne Mullin, kui temalt küsiti, kas Gaetz võiks võita kinnitamiseks vajaliku toetuse. Trumpi lähedane liitlane Mullin ütles, et jääb avatuks, sest usaldab Trumpi oma kabineti moodustamisel. Kuid ta ütles ka, et Gaetz peab läbima iga kandidaadi jaoks vajaliku jõulise kontrolliprotsessi ja lisas, et endine Florida kongresmen võib otsustada loobuda ja tagasi astuda.

Trumpi üleminekumeeskonna pressiesindaja Karoline Leavitt kaitses valikut. Ta ütles Fox Newsis, et Trump on välja toonud fantastilised valikud ja 42-aastane Gaetz on üks neist. Tema sõnul on Gaetz aus mees, kellel on esindajatekojas tegutsemisest muljetavaldav pärand.

Justiitskomisjoni tähtsaim vabariiklane, senaator Lindsey Graham ütles aga, et iga kandidaat peab ametisse kinnitamiseks hästi esinema, vastama keerulistele küsimustele ja laskma oma tegevust uurida.

Senat ei poolda kõrvalteede võimaldamist Trumpile

Senaatorid märkisid ka, et nad ei kavatse loovutada oma võimu kandidaatide kinnitamise üle, tõrjudes Trumpi nõudmist, et nad lubaksid tal teha kongressi töös vaheaeg, et kiirendada ametisse nimetamisi. Sellised ametissenimetamised oleks võimalikud ainult siis, kui esindajatekojas ja senatis on ametlik vaheaeg, see aga võimaldaks Trumpil senatist mööda minnes Gaetzi või teisi tema valikuid kuni kaheks aastaks ametisse seada.

"Me tahame kasutada tavapärast protsessi," ütles ametisse asuva senati enamuse juht, vabariiklane John Thune.

USA ülemkohus otsustas 2014. aastal, et presidendi volitused nimetada oma kandidaate ametisse senati töö vaheaegadel ilma senati heakskiiduta hakkavad kehtima pärast seda, kui senat ei ole pidanud kümme päeva järjest istungeid. See andis aga ülemkojale lihtsa mooduse sellisne võimalus ära hoida, pidades kümnepäevase akna jooksul mõne formaalse istungi.

Seadusandjad ei olnud siiski kindlad selles, et Trump võib üritada senatit vaheajale sundida. Põhiseadus ütleb, et president võib erakorralistel juhtudel kongressi töö peatada, kui mõlemad kojad on vaheaja kehtestamise ajakava osas temaga eriarvamusel, kuid seda võimu pole kunagi kasutatud ega ka kohtus testitud.

"Ma kuulsin seda teooriat just nüüd," ütles vabariiklasest senaator Mike Rounds. "Ma ei ole seda uurinud. Ma pole sellest varem kuulnud, nii et pean asja uurima."

Cramer ütles, et talle sobiks vaheaja kehtestamine, kui seda on vaja Trumpi kandidaatide kinnitamisel demokraatide obstruktsiooni ületamiseks, kuid ta ütles, et vaheaegu ei tohiks kasutada kandidaadi läbisurumiseks, kellel ei ole piisavalt vabariiklaste enamuse toetust. "See oleks põhiseaduse sätte rikkumine, mis annab meile volitused," ütles ta.

Trump teatas neljapäeval, et nimetab teda kriminaalasjades kaitsnud advokaadi Todd Blanche kandidaadiks peaprokuröri (ehk justiitsministri – toim.) asetäitja kohale, mis on oluline, arvestades, et Gaetzil puudub justiitsministeeriumi kogemus ja tema kinnitamine ei ole kindel. Endine Manhattani föderaalprokurör Blanche esindas Trumpi tema vaikimisraha kohtuprotsessil, mille tulemusel mõisteti ekspresident süüdi 34 kuriteos, mis olid seotud dokumentide võltsimisega.

Senaatorid soovivad Gaetzi uurimisraporti avaldamist

Mõlema partei juhtivad senaatorid ütlesid neljapäeval, et soovivad näha parlamendi alamkoja eetikakomitee pikaajalise uurimise tulemusi, mis keskenduksid sellele, kas Gaetz on seotud seksuaalse väärkäitumise ja ebaseaduslike uimastite kasutamisega, ning ütlesid, et tema tausta uuritakse hoolikalt. Gaetz on eitanud kõiki süütegusid.

Esindajatekojas Floridat esindanud Gaetz astus kolmapäeval tagasi pärast seda, kui Trump valis ta justiitsministri ametikohale, ning eetikakomitee juht ütles, et tema kaheparteilise uurimiskomisjoni jurisdiktsioon selles küsimuses on lõppenud. Asjaga tuttava isiku sõnul pidi komitee raport Gaetzi kohta avaldama reedel.

Tavaliselt ei avaldata aruandeid pärast seadusandja lahkumist parlamendist, kuid praegu kasvab senati poolt surve materjali avaldamiseks. Eetikakomitee liikmed keeldusid kommenteerimast, kui neilt küsiti, kas nad avaldavad aruande.

Gaetz ei vastanud neljapäeval kommentaaritaotlusele.

Asjaga kursis oleva inimese sõnul tegi Trump otsuse Gaetz peaprokuröri kandidaadiks nimetada ajal, mil nad reisisid koos Trumpiga ühes lennukis Washingtoni. Gaetz ei olnud üheski kandidaatide nimekirjas, kuid Trump ei olnud oma valikutega rahul, ütles asjaga kursis olev inimene. Trump tahtis kedagi, kes tema eest võitlusse läheks, lisas anonüümsust palunud allikas.

WSJ andmeil valmistuvad justiitsministeeriumis paljud ametnikud karmideks muutusteks hoolimata sellest, kelle Trump ministriks valib.

Justiitsministeerium lõpetas Gaetzi suhtes uurimise 2023. aastal süüdistust esitamata. 2020. aastal alanud uurimine käsitles osaliselt seda, kas Gaetzil oli 17-aastase tüdrukuga sobimatu kontakt.

Samuti muudab Gaetzi tee ministriks saamisel keerulisemaks tema maine kaikamehena kongressis, eriti tänu tema rollile esindajatekoja endise spiikri, vabariiklase Kevin McCarthy tagandamisel 2023. aastal. "Trumpi valikud on väga head, välja arvatud üks. Gaetz ei saa kinnitust. Kõik teavad seda," ütles McCarthy ütles intervjuus Bloombergile.