Sama auto hind võib riigiti tuhandete eurode võrra erineda

Autoomanike liidu väitel maksab E-klassi Mercedes-Benz Eestis tunduvalt rohkem kui samasuguse varustusega mudel Saksamaal, kuid Mercedeste maaletooja Veho sõnul see võrdlus ei päde. Siiski ilmneb näiteks Škodade hindu uurides, et hinnavahe ulatub tuhandetesse eurodesse, olles selle automargi puhul Eestis märksa soodsam.

Eesti autoomanike liit tõi sotsiaalmeedias välja, et Mercedes-Benzi sõidukeid müüv AS Veho Baltics küsib nende eest palju kallimat hinda, kui tuleb sama marki autode eest maksta Saksamaal.

Liit väitis, et Mercedes-Benzi Saksa esinduse kodulehel algab E-klassi hind 55 370,7 eurost, samas kui Eestis seda alla 66 374 euro ei pakuta. Kui aga lisada autole soovitud värv, nahksisu ja veel mõned lisad, siis samasuguse valiku korral maksab see Vehos 72 639 eurot, Saksamaal aga 63 637,15 eurot. Hinnad sisaldavad nii Eesti kui Saksa näite puhul käibemaksu.

Hinnavahe on seega 9000 eurot, mis viieaastase liisinguperioodi puhul tähendab igakuist 150-eurost lisakulu, millele lisandub intress.

Hinnakäärid võivad suured olla ka teiste automarkide puhul. ERR võrdles hindu Škoda Eesti ja Saksamaa kodulehel ning ilmnes, et 1,5-liitrise bensiinimootoriga Škoda Octavia odavaim versioon maksab Saksamaa kodulehe hinnakirja kohaselt 27 790 eurot, Eestis aga 22 400 eurot ehk ligi 5400 eurot vähem.

Diiselmootoriga Škoda Octavia RS puhul on hinnavahe veelgi suurem: Eestis algab hind 37 201 eurost, Saksamaal aga 47 700 eurost. Mõlema riigi kodulehel toodud hinnad sisaldavad käibemaksu.

Veho Balticsi tegevjuht Andres Aguraiuja ütles ERR-ile, et autoomanike liidu võrdluses kõrvutatakse võrreldamatuid parameetreid ning hinnaerinevus tuleneb mitmest asjaolust.

Aguraiuja tõi välja, et Eestis on käibemaks 22, Saksamaal aga 19 protsenti. Samuti pakutakse Saksamaal kaheaastast garantiid, Eestis sisaldub aga hinnas viieaastane lisagarantii.

"Reeglina on Eestis müüdavad sõidukid kõrgema standardvarustusega tingituna meie klimaatilisest vööndist ja klientide eelistustest," lisas automüüja. "Antud juhul ei sisaldu Saksamaal müüdavate sõidukite põhivarustuses näiteks talvepakett, alarmseade ja reaalaja pildi kuvamise funktsionaalsus navigatsiooniseadmes."

Peale selle on Aguraiuja sõnul Eesti Mercedeste hinnas logistikakulud juba sees, kuid Saksamaa hinnastuse puhul tuleb selle teenuse eest juurde maksta.

"Kui need elemendid arvesse võtta, on soovitusliku jaehinna erinevused minimaalsed," ütles Veho Balticsi juht.

Aguraiuja märkis, et igal turupiirkonnal on õigus korraldada kohalikke soodushindadega müügi- ja turunduskampaaniaid, mis on kaubanduses loomulik nähtus. Konkreetsel juhul on autoomanike liit Aguraiuja sõnul võrrelnud toodet, mille tootja omandis olev Saksa jaekaubandusvõrk on rakendanud täiendavat hooajalist kampaaniasoodustust.

Autode müügi- ja teenindusettevõtete Eesti liidu (AMTEL) statistika näitab, et sellel aastal on oktoobri lõpu seisuga müüdud kokku 18 500 uut sõiduautot ning müüduimaks margiks oli Škoda, mida osteti 3554. Järgnes Toyota 3166 müüdud autoga. Mercedes-Benzi sõidukeid osteti 518.