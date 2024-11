Eesti 200 eemaldas sotsiaalvõrgustikest video hääleõiguse äravõtmisest

Neljapäeval ilmus Eesti 200 Instagrami kontol video pealkirjaga "Tänava intervjuu", mis käsitles kolmandate riikide kodanike valimisõiguse äravõtmist kohalikel valimistel. Eesti 200 aseesimees Aleksei Jašin ütles Rus.err-ile, et tema ja erakonna juht Kristina Kallas ei ole videoga seotud ning ta palus erakonnakaaslastel see eemaldada.

"Vaatasin videot pärast teie küsimust. Ma ei olnud selle olemasolust enne seda teadlik. Avaldatud videomaterjal ei ole kooskõlastatud erakonna esimehega (Kristina Kallas - toim.) või aseesimehega," ütles Aleksei Jašin Rus.err-ile.

Samas tegi videos kaasa ka justiitsminister Liisa Pakosta, kes on sarnaselt Jašinile Eesti 200 aseesimees.

"Ma palusin selle video eemaldada, sest nii tõsine teema kui kolmandate riikide kodanike valimisõigus oli seal esitatud rõõmsameelse muusikajupiga ja naljaga pooleks. Minu arvates on selline formaat valimisõiguse teemat puudutava teabe esitamisel täiesti sobimatu. Hetkel ei ole see video enam üleval," lisas Jašin.

Videos ajakirjanikuks kehastunud ja erakonnakaaslasi lõõpivas toonis küsitlenud Hendrik Terras ütles ERR-ile, et nõustub Aleksei Jašiniga ja ka tema hinnangul ei olnud sellel klipil kõige õnnestunum lõppviimistlus.

"Me arutasime seda Alekseiga ja palusime selle maha võtta ja ma saan täitsa aru, miks see on tekitanud pahameelt inimestes," sõnas Terras.

Kuigi Terras ise klipis osales ja küsis küsimusi, siis lõpptulemus erines sellest, millist klippi Terras ise ootas. Küsimusega, kes klipi tellis ja kellele see oli suunatud, soovitas Terras pöörduda Eesti 200 kommunikatsiooniosakonna poole.

"Minuga seda ei kooskõlastatud, kohe kui ma seda nägin, palusin ma selle maha võtta. Lõpptöötluses oli see asi midagi muud, kui me algselt tegime," rääkis Terras.

Neljapäeva õhtul kustutatud videos astub mikrofoniga ajakirjanikuks kehastunud riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Hendrik Terras oma erakonnakaaslaste juurde ja küsib neilt agressorriikide kodanike õiguste äravõtmise kohta kohalikel valimistel. Terras naerab ja teeb nalja.

Esimesena vastab Pakosta küsimusele "Mida arvate Venemaa kodanike hääleõiguse äravõtmisest kohalikel valimistel?". Tema arvates tuleks hääleõigus ära võtta. Ta lisab ka, et hääleõigus võetakse ära mitte ainult Vene Föderatsiooni kodanikelt, vaid ka Valgevene kodanikelt.

Koalitsiooni esitatud ja kõigi Eesti 200 parlamendifraktsiooni liikmete poolt allkirjastatud seaduseelnõu järgi jääks hääleõigus Eesti, Euroopa Liidu ja NATO riikide kodanikele ning halli passi omanikele.

Terras küsis valimisõiguse teemalise küsimuse ka riigikogu liikmelt Ando Kivibergilt. "Seda tuleks juba teha," vastas ilmekalt žestikuleerides Kiviberg.

Sama arvas, aga vaoshoitumas esituses Irja Lutsar. "Jah, ma toetan väga otsust, et Venemaa ja Valgevene kodanikelt võetakse hääleõigus ära. Ja ma arvan, et hääleõigus tuleks ära võtta ka halli passi omanikelt," ütles Lutsar.

"Ma usun, et see on julgeolekuküsimus. See tuleb lahendada. Ei saa lubada, et agressiivsete riikide kodanikud saaksid valida omavalitsuste volikogusid," võttis riigikogu esimees Lauri Hussar teema kokku.