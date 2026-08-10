Parempoolsed kutsusid Stoicescut enda ridadesse

Eesti 200-st lahkunud Kalev Stoicescu plaanib järgmiste nädalate jooksul välja öelda, millise erakonnaga liitub. Parempoolsete aseesimees Siim Kiisler ütles, et nemad on kutsunud Stoicescut endaga liituma, Stoicescu peab seda varianti võimalikuks.

Parempoolsete aseesimees Siim Kiisler ütles, et erakond on kutsunud Stoicescut endaga liituma. Tema sõnul ei saa välistada, et Stoicescu seda ka teeb. "Minule isiklikult see meeldiks," nentis Kiisler. Ta rääkis, et tõenäoliselt on lähiajal plaanis taas Stoicescuga maha istuda ja kutsuda teda erakonnaga liituma.

Stoicescu sedastas, et talle on tehtud konkreetseid pakkumisi erakondadelt. "Ma mõtlen veel nädala või poolteist nädalat ja siis tulevad mult uued uudised," lisas ta. Stoicescu ütles, et Parempoolsetega liitumine on absoluutselt võimalik variant. Ta ei soostunud vastama, milliste erakondade vahel praegu valik käib.

Parempoolsete esimees Lavly Perling rääkis, et edumeelsel inimesel, kes otsib aatelist erakonda, pole kuigi palju valikuid peale Parempoolsete. Ta lisas, et kui Stoicescu maailmavaade klapib Parempoolsete omaga, on ta oodatud erakonnaga liituma. "Ma ei ole märganud, et tal oleks risti vastupidiseid seisukohti," nentis Perling.

Kui pühapäeval teatas Stoicescu, et lahkub Eesti 200-st, siis esmaspäeval teatas Meelis Kiili, et lahkub Reformierakonnast. Perlingu sõnul on see märk valitsuse nõrkusest. "Nende enda otsused on selleni viinud," sedastas ta.

Perling selgitas, et ebamäärasus majanduses ja pidevad maksutõusud on pannud Eesti inimesed raskesse olukorda. "Need otsused jõuavad ringiga tagasi poliitilisele tasandile ja sellepärast me siin oleme," lisas ta.

"Astusin erakonna juhatusest välja juba veebruaris 2024. Ma ei kandideerinud kohalikel valimistel, oktoobris 2025. Mõtlesin kaua, kas üldse jätkata poliitikas. Lähedased inimesed ja valijad on mulle üksmeelselt soovitanud jätkata ja kandideerida järgmistel riigikogu valimistel. Usaldan ennast ja lähedasi inimesi," ütles Stoicescu pühapäeval. "Soovin jätkuvalt panustada Eesti tulevikku, eeskätt kaitse-, julgeoleku- ja välispoliitika valdkonnas," kinnitas ta.

Kalev Stoicescu kandideeris 2019. aasta riigikogu valimistel Eesti 200 ridades ja sai 395 häält. Ta kandideeris ka 2023. aasta valimistel riigikokku, kogus valimisringkonnas nr 5 (Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa) 3663 häält ning osutus valituks. 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimistel kogus ta 1678 häält ning ei osutunud valituks.