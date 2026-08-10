X!

Parempoolsed kutsusid Stoicescut enda ridadesse

Eesti
Kalev Stoicescu.
Kalev Stoicescu. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Eesti 200-st lahkunud Kalev Stoicescu plaanib järgmiste nädalate jooksul välja öelda, millise erakonnaga liitub. Parempoolsete aseesimees Siim Kiisler ütles, et nemad on kutsunud Stoicescut endaga liituma, Stoicescu peab seda varianti võimalikuks.

Parempoolsete aseesimees Siim Kiisler ütles, et erakond on kutsunud Stoicescut endaga liituma. Tema sõnul ei saa välistada, et Stoicescu seda ka teeb. "Minule isiklikult see meeldiks," nentis Kiisler. Ta rääkis, et tõenäoliselt on lähiajal plaanis taas Stoicescuga maha istuda ja kutsuda teda erakonnaga liituma.

Stoicescu sedastas, et talle on tehtud konkreetseid pakkumisi erakondadelt. "Ma mõtlen veel nädala või poolteist nädalat ja siis tulevad mult uued uudised," lisas ta. Stoicescu ütles, et Parempoolsetega liitumine on absoluutselt võimalik variant. Ta ei soostunud vastama, milliste erakondade vahel praegu valik käib.

Parempoolsete esimees Lavly Perling rääkis, et edumeelsel inimesel, kes otsib aatelist erakonda, pole kuigi palju valikuid peale Parempoolsete. Ta lisas, et kui Stoicescu maailmavaade klapib Parempoolsete omaga, on ta oodatud erakonnaga liituma. "Ma ei ole märganud, et tal oleks risti vastupidiseid seisukohti," nentis Perling.

Kui pühapäeval teatas Stoicescu, et lahkub Eesti 200-st, siis esmaspäeval teatas Meelis Kiili, et lahkub Reformierakonnast. Perlingu sõnul on see märk valitsuse nõrkusest. "Nende enda otsused on selleni viinud," sedastas ta.

Perling selgitas, et ebamäärasus majanduses ja pidevad maksutõusud on pannud Eesti inimesed raskesse olukorda. "Need otsused jõuavad ringiga tagasi poliitilisele tasandile ja sellepärast me siin oleme," lisas ta.

"Astusin erakonna juhatusest välja juba veebruaris 2024. Ma ei kandideerinud kohalikel valimistel, oktoobris 2025. Mõtlesin kaua, kas üldse jätkata poliitikas. Lähedased inimesed ja valijad on mulle üksmeelselt soovitanud jätkata ja kandideerida järgmistel riigikogu valimistel. Usaldan ennast ja lähedasi inimesi," ütles Stoicescu pühapäeval. "Soovin jätkuvalt panustada Eesti tulevikku, eeskätt kaitse-, julgeoleku- ja välispoliitika valdkonnas," kinnitas ta.

Kalev Stoicescu kandideeris 2019. aasta riigikogu valimistel Eesti 200 ridades ja sai 395 häält. Ta kandideeris ka 2023. aasta valimistel riigikokku, kogus valimisringkonnas nr 5 (Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa) 3663 häält ning osutus valituks. 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimistel kogus ta 1678 häält ning ei osutunud valituks.

Samal teemal

ela kaasa

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

21:44

Kaur Alle võitis Eesti suurima ultrajooksu Uuendatud

21:30

Pajur tõi Hiina maanteeratturite Pro liigas meeskonnale olulise võidu

21:28

Teisipäeval võib tulla rahet

21:19

Kihnu Veeteede töötajad lõid ise uue ametiühingu ja sõlmisid palgakokkuleppe

21:13

Briti teatenelikud näitasid konkurentidele kandu

20:46

VAATA OTSE | Kas Maasik jõuab 3000 m takistusjooksus EM-il finaali? Uuendatud

20:43

Venemaa kõrvaldas riigiduuma valimistelt ainsa sõjavastase erakonna

20:31

Tartu Titans pani kodupubliku ees paremuse maksma

20:01

Saksa rattalootus sai Poolas karjääri suurima võidu

20:00

Viipekeelsed uudised

tule tööle

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

09.08

Ajateenistuse järel ei saa enam töötukassast toetust

19:45

Ukraina ründas naftakeemiatehast Tjumeni oblastis Uuendatud

13:56

Kolm reformierakondlast jätavad oma edasise kuuluvuse lahtiseks

09.08

Tartus Rüütli tänaval valmiv elumaja tekitab baariomanikes muret

07:38

Kuumalaine tõi Lääne-Euroopasse uue soojarekordi

08:25

Stoicescu ja Kiili lahkumised jätavad võimuliidu vähemusse Uuendatud

20:46

VAATA OTSE | Kas Maasik jõuab 3000 m takistusjooksus EM-il finaali? Uuendatud

12:54

Kiili: Kristen Michalile olid suuremad ootused Uuendatud

10:26

Venemaal kasutusse võetud kehvem kütus lõhub Hiina autosid

08:16

Meelis Kiili lahkub Reformierakonnast

ilmateade

SPORT

21:44

Kaur Alle võitis Eesti suurima ultrajooksu Uuendatud

21:30

Pajur tõi Hiina maanteeratturite Pro liigas meeskonnale olulise võidu

21:13

Briti teatenelikud näitasid konkurentidele kandu

20:46

VAATA OTSE | Kas Maasik jõuab 3000 m takistusjooksus EM-il finaali? Uuendatud

loe: kultuur

19:15

Võrumaa muuseumis avati näitus kohalikus elust silmapaistvate isikute läbi

15:59

Tallinnas esineb Gruusia pärimusmuusikaansambel Iberi

14:09

"Ämblikmees. Täitsa uus päev" püsib endiselt Eesti kinotabeli tipus

13:13

Neli kunstnikku ja uurijat valiti ERMi fotoarhiivi rahvusvahelisse residentuuri

loe: eeter

16:22

Astronoom päikesevarjutuse jälgimisest: tavalistest päikeseprillidest ei piisa

13:44

Buns Run Club jooksuklubi eestvedaja: liikumisharrastuse alustamiseks on jooksuklubi väga hea koht

12:08

Heiti Kender: tehisaruga tehtud looming hakkab kasvatama inimese väärtust

09:00

Helgi Sallo 85: ERR-i arhiivikaadrid ja intervjuud juubilariga

Raadiouudised

18:50

Päevakaja (10.08.2026 18:00:00)

18:10

Ligi sõnul on paljud koalitsiooni plaanid nüüd kahtluse all

18:05

Võimuliit jäi riigikogus vähemusse

17:55

Võrus näeb näitusi ajaloolisest Võru linnast

17:50

Kihnu Veeteede töötajad lõid ise ametiühingu ja sõlmisid palgakokkuleppe

15:30

Tartu Ülikooli teadlased uurivad Parkinsoni soodustavaid riske

15:20

Raadiouudised (10.08.2026 15:00:00)

14:50

Euroopa Keskpank: El Niño tõstab toidu hinda vähemalt 9 protsenti

12:30

Raadiouudised (10.08.2026 12:00:00)

11:10

Õpetajate keeleoskus on paranenud

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo