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Lutsar suure tõenäosusega riigikogu valimistel ei kandideeri

Eesti
Irja Lutsar
Irja Lutsar Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Riigikogu liige Irja Lutsar (Eesti 200) ütles, et suure tõenäosusega ta tuleval aastal riigikogu valimistel ei kandideeri ning hakkab ilmselt taas tegelema teadustööga.

Haridusminister ja Eesti 200 esimees Kristina Kallas ütles sel nädalal ERR-ile, et Eesti 200 riigikogu fraktsiooni 13 liikmest 12 on kinnitanud, et kandideerivad ka 2027. aasta märtsis toimuvatel riigikogu valimistel.

"Praegu on 13-st üks öelnud, et ta veel mõtleb, kas jätkata poliitikas või naasta oma professionaalse karjääri juurde, aga ülejäänud on kinnitanud, et kandideerivad," sõnas Kallas.

Neljapäeval kinnitas Lutsar ERR-ile, et jutt käis tõepoolest temast ning suure tõenäosusega ta järgmise aasta valimistel ei kandideeri.

"Minust võiks rohkem kasu olla selles, mida ma hästi teen," sõnas Lutsar, ent lisas, et tühja pole ka läinud aeg riigikogus, sest vastu on võetud olulisi seadusi.

Kas ka Eesti 200 madal reiting mängis otsuses rolli?

"Ma seda isegi ei võtaks kaalutlusena. Kui ma tingimata tahaksin riigikokku saada, siis võiksin ju mõne teise erakonnaga liituda, aga seda ma pole teinud ega tee ka."

Rahvasaadik lisas, et on rääkinud oma endise tööandja, Tartu Ülikooli mikrobioloogia osakonnaga ning sinna teda tagasi ka oodatakse.

Lutsar sai 1995. meditsiinidoktori kraadi ning 2004. aastast on Irja Lutsar Tartu Ülikooli mikrobioloogia ja viroloogia professor. Ta on juhtinud ka sama ülikooli arstiteaduskonna mikrobioloogia instituuti.

Eelkõige sai Lutsar tuntuks koroonakriisi ajal, mil oli ametis valitsuse juures töötanud teadusnõukoja juhina.

Eesti 200 liikmeks astus Lutsar 2023. aastal ning sama aasta riigikogu valimistel sai ta Jõgeva- ja Tartumaa valimisringkonnas 3523 häält ning osutuks valituks.

Lisaks kandideeris Lutsar  2024. aasta Euroopa Parlamendi valimistel, kus kogus 297 häält ning 2025. aasta kohalikel valimistel Tallinnas Mustamäe linnaosas, mil sai 374 häält.

Kuigi Eesti 200 on praegu riigikogus 13 kohta, siis viimase MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti küsitluse järgi on nende toetus 1,5 protsenti.

Toimetaja: Märten Hallismaa

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