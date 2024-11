Järvamaa riigiteedel algas libedusetõrje juba oktoobri keskel

Kolmapäevast kehtib talvine liiklemiskiirus ka nendel teedel, kus suvel sai sõita kiiremini kui 90 kilomeetrit tunnis. Kuid 2+1 ja 2+2 lõikudel jääb valdavalt kehtima kiirus kuni 100 kilomeetrit tunnis. Aga teedel, kus on suurem oht jalakäijatele ja metsloomadele, ei saa talvelgi liigelda kiiremini kui 90 kilomeetrit tunnis.

"Elektrooniliste märkidega varustatud teedel maksimaalsed kiirused jäävad heades oludes valges 110 kilomeetrini tunnis, aga pimedas siis 100 kilomeetrit tunnis. Ja Kose-Mäo lõigul, kus meil siis suvel on 120 kilomeetrit tunnis, siis ikkagi makimaalne on nüüd talvel 100 kilomeetrit tunnis," ütles transpordiameti liiklusjuhtimiskeskuse juhataja Siim Vaikmaa.

Talvistes oludes tuleb sõita sujuvalt, vältida järske manöövreid ja hoida suuremat pikivahet. Talverehvid on kohustuslikud 1. detsembrist.

"Aga, ilmateade meil ütleb juba, et homme hommikul tõenäoliselt tuleb esimene suurem lumesadu. Nii et kui võimalus vältida, need kellel veel suverehvid all on, homme hommikul sõitu, siis palume seda kindlasti teha. Ja võimalusel siis lükata sõit edasi päeva peale," lausus Vaikmaa.

Järvamaa riigimaanteid hooldab aktsiaselts Tariston. Libedusetõrjega tehti algust juba kuu aega tagasi.

"Tänavu oli esimene kord 16. oktoober ja seda on nüüd käesoleva ajaga tehtud seitse korda," ütles Taristoni autojuht Taavi Piirsoo.

Tariston teehoolde valdkonna juht Alvar Aedma ütles, et libedusetõrjeks vajalik sool on laos, hooldeautod on komplekteeritud ja mehed on graafikus tööl.

Taavi Piirsoo pani inimestele südamele hoida pikivahet ja mitte teistele liiga palju külje alla ronida. "Sest meie oleme ka inimesed, meil on ka pere, me tahame ka koju jõuda," sõnas ta.