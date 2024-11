Otse kell 10: riigikogu arutab kliimamuutuste mõju

Arutelu on ajendatud kliimakindla majanduse seaduse eelnõu peatsest jõudmisest parlamendi menetlusse ja selle algatas keskkonnakomisjon.

Arutelul teevad ettekanded lisaks keskkonnakomisjoni esimehele Igor Tarole (pildil) veel Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna füüsika instituudi kliimafüüsika kaasprofessor Velle Toll, Eesti Keskkonnaühenduste Koja koordinaator Maia-Liisa Anton ning tööandjate keskliidu volikogu ja Ragn-Sellsi juht Kai Realo.

Keskkonnakomisjoni esimees Igor Taro (Eesti 200) tõi esile vajaduse tuua kiiremini õigusselgust nii kliimaeesmärkide täitmise osas tervikuna kui ka ettevõtetele investeerimisplaanide tegemiseks.

"Kliimapoliitika ülesanne on leida mõistlik tasakaal keskkonnaeesmärkide, majanduse konkurentsivõime ja sotsiaalse õigluse vahel. Tänane arutelu näitab, kuivõrd akuutse probleemiga on kliimamuutuste näol tegu teaduse seisukohalt ning millised on peamiste huvigruppide ootused ettevõtluse ja keskkonnaühenduste vaatest," lisas ta.

Riigikogu liikmed võivad igale ettekandjale esitada ühe küsimuse. Pärast ettekandeid toimuvad läbirääkimised, kus saavad sõna võtta esmalt fraktsioonide esindajad ja seejärel kõik riigikogu liikmed.