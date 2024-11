Kagu-Eesti suusakeskused on hooajaks valmis

Haanja suusakeskuses kuulutati esimese lume tulemisega tänavune suusahooaeg alanuks. Need, kes kolmapäeval suusakeskusesse jõudsid, said lumisematel nõlvadel juba suuskadel ka sõita. Kuid esimene lumi sulas kiiresti.

"Viimastel aastatel on tõesti talv üsna varakult tulnud, on siin ka olnud 8. november, eelmisel aastal 16. november – ongi erandkorras vara. Me ise loodame, et kui sel aastal looduslik lumi tuleks detsembri keskpaigaks, et saaks jõuluvaheajaks väga head rajad, siis me oleksime ka väga rahul," rääkis Haanja suusakeskuse juhataja Anti Saarepuu.

Suusakeskused ootavad külmemaid ilmu, sest paari-kolmekraadise külmaga pole mõtet lumekahureid tööle panna.

"Me oleme tegelikult teinud ettevalmistused kõik suvel ära: mäed on hooldatud, kahurid puhastatud, traktorid hooldatud. Viimaste päevadega on olnud tore, olnud rõõm valget lund näha, aga meie vaatame ikka ilmateadet ja kui näitab, et kaks nädalat on null kraadi peal või miinus üks, siis see näitab, et keskust avada veel ei saa ja lund tootma veel ei saa hakata. Ideaaltingimused lume tootmiseks on umbes -10 kraadi, eelmine aasta lõigi novembris miinus seitse kraadi, mis on ideaalne," selgitas Kütioru keskuse eestvedaja Imre Viilukas.

Suusaradade ettevalmistamisel peavad suusakeskused mõtlema nii harrastajate vajadustele kui ka suuremate spordivõistluste korraldamisele.

"Ootame külmasid, ideaalis miinus viit kraadi ja et oleks ööpäev läbi. Või miinus neli häda pärast kõlbab, et saaks kunstlund tootma hakata. See, mida loodus annab, on alati teretulnud. Kui piisav kiht maha tuleks, siis rajarull on valmis, eile oli pluss ühe kraadiga viis kuni seitse sentimeetrit ja selle sõitsime kinni. Tuleb tunnistada, et kaks esimest suusatajat olid juba rajal, kuigi me välja ei reklaaminud. Inimesed tegelikult ootavad talve," rääkis Tehvandi spordikeskuse tegevjuht Jaak Mae.