Jõulukalendrite valik poodides on üha mitmekesisem

Kuu aja pärast on jõululaupäev ja järgmisel pühapäeval on esimene detsember ja esimene advent. Veronika Uibo uuris, millised on populaarsemad jõulukalendrid ja mis võiks peituda kalendri akende taga.

Kuidagi on juhtunud nii, et advendikalendrid vallutavad detsembri saabudes nii poed kui ka kodud. Ettevõtted näevad üha rohkem vaeva, et pakkuda kõige unikaalsem kalender ja valik on tõepoolest kirju.

"Päris alguses oli meil sortimendis 83 erinevat jõulukalendrit. Red Bulli kalender läks oktoobris paari päevaga. Praeguseks on enamikes poodides otsas ka teede ja kakaokalendrid. Lumene kalender läks väga kiiresti - ikkagi täiskasvanutele on ka valikut. Baily's-e kalender on väga populaarne. Lastele kindlasti ostetakse erinevaid šokolaadikalendreid ja legokalendrid on ka väga populaarsed. Ostetakse ka väikelastele, beebitoidukalendereid. Või koertele-kassidele," ütles Prisma kommunikatsioonijuht Kertu Kärk.

"On olemas juustusõpradele juustumooside advendikalender, õllesõpradele õllekalender, mis on Eesti tegija tehtud. Siis näiteks Prantsuse delikatesside kalender, et sa võid iga päev natuke Prantsuse kööki testida. Otsitakse võib-olla sellist uudsust. Eelmine aasta juba prooviti midagi huvitavat, näiteks popkorni kalender - sellel aastal tahaks võib-olla samasugust, aga uue maitsega," ütles ka Kaubamaja turundusdirektor Britta Ratas.

Hinnad on kalendriti muidugi väga erinevad. Kiirel vaatlusel võib kõige odavama koju viia kolme euroga. Nii Prisma kui ka Kaubamaja kõige kallimad kalendrid on praktiliselt välja müüdud.

"Meie kõige eksklusiivsem kalender on Giorgio Armani kalender, kus tõepoolest võib saada täissuuruses ilutooteid seest. Need ei ole ainult minitooted ja sellest kahind on ikkagi eksklusiivne," lausus Ratas, kes lisas, et seda toodet müüakse ka järelmaksuga.

"Aktuaalse kaamera" reporter Veronika Uibo küsis, mis saab nendest kalendritest pärast pühi.

"Need, mis ei ületa parim ennet veel, me saame järgmiseks aastaks hoida või tagastada. Need, mis ületavad, need me saame ära annetada," ütles Kertu Kärk.

Kui kogu see meeletutes kogustes advendikalendreid ja muid jõulutooteid pea pööritama ajab ja poed kriiskavad "osta!", "tarbi!", "kuluta raha!", siis ärme unusta, et kõige ideaalsema jõulukingi, saab ikkagi ise ära teha.

"Ega jõulukalendrit ei pea poest ostma, võib ka ise selle komplekteerida, kas isetehtud asjadega või lihtsalt erinevate kommide või maiustustega, mis sulle meeldivad. Kaubanduses on väga palju müügil numbritega pesulõksukesi, ehk iga päeva kohta käib üks number. Ja võtad kas võileiva- või lihtsalt sellise paberkotikese, paned oma asja siia sisse, pesulõksuga kinni ja saad nööri külge riputada ja igaks päevaks üllatus. Võid ka detsembri alguses iseendale teha, sest detsembri lõpuks ei ole niikuinii meeles, mis sul seal sees on," rääkis käsitööõpetaja Anna Lutter.