Tallinna Raekoja platsil süttis advendiküünal

Advendi ehk jõulude ootuse aja tähistamine on traditsioon, mis igal aastal pealinna rahva kokku meelitab. Advendiküünla süütasid linnapea Jevgeni Ossinovski ja Tallinna praost Jaak Aus.

Süüdatud küünlast sai ka linnarahvas tule kaasa võtta. Inimesed ootavad advendiajalt rõõmu ja rahu.

"Midagi ilusat. Head tuju ja kõike head," ütles Aleksei.

"Et kõik oleks terved, rõõmsad ja meil oleks rahu. Ja seda kogu ajaks, mitte vaid jõulude ajaks," sõnas Aino.

"Jõuludest ma ootan rohkem peresoojust, et koos perega koos olla," ütles Aljona.

"Ma arvan, et see on üks ilus aeg, kus inimene vaatab rohkem enda sisse ja ka enda ümber natuke teise pilguga ja väärtustab teisi inimesi, kes on meile eluteel toeks," rääkis Jevgeni Ossinovski.

Tallinna praost Jaak Aus ütles, et advendiaeg peaks olema täis ärevat ootust, süüdates küünlaid, mõeldes lähedastele. Kirikus võis aga esimesel advendil soovida juba head uut aastat, sest kirikukalendri järgi tähendab esimene advendipühapäev uue kirikuaasta algust.

Kaarli kirikus süütasid lapsed kiriku kuusel küünlad. See on vana rannarootsi traditsioon.

"Violetsed altarikatted, laulud teistmoodi kui muidu ehk kõik mõtted ikkagi suunduvad vaikselt jõulude, pühade poole. Kirik valmistub selgelt pühadeks ja kirikus ootusärevus on olemas," rääkis Aus.

Peeter-Pauli katedraali hoovil on jõulusõim, kuid jõululast veel sõimes pole.

Selleks, et jõuludeks valimistuda on katoliiklastel lisaks tavapärastele missadele ka rorate missad.

"Usklikud tulevad juba varahommikul kell seitse kirikusse et kogu südamest valmistuda ette jõuludeks. Rorate missa on pühendatud neitsi Maarjale, kes on lunastaja sünnitaja," selgitas Tallinna piiskopkonna esindaja Marge Paas.