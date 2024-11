Valmiv eelnõu laiendaks autojuhi tervisetõendi peatamise võimalusi

Autojuhi tervisetõendit sai seni tühistada vaid selle välja andnud perearst, kuid pärast pikki vaidlusi tunnistab transpordiamet ka erakorralise meditsiini osakonna (EMO) arsti hinnangut, et inimese terviseseisund ei luba tal rooli istuda. Koostamisel olev eelnõu laiendaks tervisetõendi peatamise võimalusi veelgi.

Politsei ja transpordiamet on aastaid vaielnud selle üle, kas autojuhi tervisetõendi võib peatada ainult selle välja andnud perearst või võib seda teha ka EMO tohter, kelle juurde politsei on inimese viinud liiklusohtliku terviseseisundi kahtlusega. Nüüd on kokkulepe olemas ja 1. juunist alates on EMO arsti otsuse alusel kaheksa inimest jäänud jalameheks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ekspertiisiakti annab arst haiglas politseile ja politsei edastab selle transpordiametisse. See protsess ei ole täna väga kiire. Me ei räägi siin nädalatest, küll aga on küsimus tööpäevades," ütles kogukonna politseitöö grupi teenuse omanik Sirle Loigo.

Loigo sõnul on liiklusseaduses juba kirjas terviseseisundid, mis välistavad auto juhtimise ja seetõttu polnud eraldi vaja seadust muuta.

Transpordiameti eksamite teenusehaldur Ave Smirnov ütles, et transpordiametil käis politseiga kokku leppimine ja selle tõlgenduste ning liiklusseaduse tõlgenduste ühtlustamine.

Küll aga on valminud eelnõu, et info hakkaks tulevikus liikuma automaatselt. Eelnõu kooskõlastamine on suvest saadik jäänud sotsiaalministeeriumis seisma.

Sotsiaalministeeriumi tervishoiuteenuste osakonna nõuniku Leena Kalle sõnul tähendab näiliselt väike muudatus tervise infosüsteemi vaates suurt uuendust, sest omavahel peaksid suhtlema hakkama transpordiameti infosüsteem ja politsei- ja piirivalveameti infosüsteemid.

Kalle sõnul tähendab tervisetõendi peatamine lisatööd perearstisüsteemile, sest inimene tuleb uuesti kutsuda vastuvõtule, seetõttu tuleb uut lahendust välja töötades vaadata, et perearstisüsteemi üle ei koormata. Küll soovib sotsiaalministeerium laiendada tervisetõendi peatamise võimalusi ka teistele erialaarstidele.

"Ükskõik kuhu tervisesüsteemi patsient satub, kui tal tekib selline diagnoos, mis ei peaks tal lubama autorooli istuda, siis see tervisetõend peatub," ütles Leena Kalle.

Täiendavasse tervisekontrolli peaksid plaanide kohaselt edaspidi minema ka joobes juhid, et kindlaks teha tema võimalik alkoholi- või narkoprobleem. Kui kehtetu tervisetõendi puhul on politseil õigus teha inimesele 20-eurone trahv, siis neid, kelle juhtimisõigus on peatatud EMO arsti ekspertiisi otsuse alusel, võib trahvida kuni 1200 euroga.