Järelevalve tuvastas Tallinna lastekaitses kaheksa rikkumist

Sotsiaalkindlustusamet tuvastas järelevalve käigus Tallinna linna lastekaitsetöös kaheksa rikkumist, mille seas on muu hulgas see, et lapse abivajadus jäeti hindamata ning ei kavandatud last toetavaid meetmeid.

Sotsiaalkindlustusamet algatas oktoobri keskel lastekaitsetöö õiguspärasuse kontrollimiseks järelevalvemenetluse, et kontrollida, kas ühe juhtumi lahendamisel vastas Tallinna Kesklinna ja Pirita linnaosa valitsuse tegevus seaduses paika pandud nõuetele. Järelevalve keskmes oli lapsele abi andmine ja tema heaolu toetamine nii, et esikohal oleks lapse huvid.

Järelevalve leidis, et linnaosa valitsuste tegevus ei olnud lapse juhtumi lahendamisel õiguspärane ning kogumis oli see põhjuseks, miks tavapärasest märksa keerulisema juhtumi lahendamine ei sujunud oodatud viisil.

"Kokku tuvastasime kaheksa rikkumist, millest olulisemateks on, et lapse abivajadus oli hindamata, juhtumimenetlus algatamata ning planeerimata last toetavad meetmed," ütles sotsiaalkindlustusameti (SKA) järelevalvetalituse juhataja Kersti Kask.

Lisaks ilmnesid tema sõnul puudujäägid lastekaitse töö korralduses, mida tuleb linna lastekaitsetöö protsessides ja ka töötajate toetamise osas parandada, et tulevikus käsitletaks kõiki lastekaitsejuhtumeid lapse huvidest lähtuvalt parimal võimalikul viisil.

Puudutati ka küsimust, kuidas lastekaitsetöötajaid endid toetada ja kaitsta. Nimelt peab tööandja pakkuma töötajale keerulises olukorras tuge ning looma võimaluse jagada teadmisi ja kogemusi, et juhtumid saaksid parima lahenduse, kuid sel korral tundsid lastekaitsetöötajad, et nad on oma töös ja teravate erimeelsuste lahendamisel vanematega üksi jäetud.

SKA hinnangul tuleb hooldusõiguse vaidluste puhul lapse abivajadust hinnata alati. Igakülgse abivajaduse hindamise põhjal saab läbi viia analüüsi, millest omakorda selguvad vajalikud tegevused.

Lisaks tegi SKA etteheited ka linnaosavalitsuse sisesele ja linnaosavalitsuste vahelisele koostööle lastekaitses, mis praegusel kujul ei taga seaduses toodud ülesannete täitmist.

"Praktikas tekitab see olukorra, kus juhtumi lahendamisel puudub arusaam ülesannete jaotusest ning lõpuks võivad jääda lapse jaoks olulised toimingud tegemata," ütles Kask.

Samuti peaks tema sõnul sellistes vaidlustes last eesootavateks tegevusteks varakult ja põhjalikult ette valmistama - võtta aega, et luua temaga usalduslik suhe, last kuulata ja talle arusaadavaid selgitusi jagada.

Linnavalitsus: lastekaitse töökorraldust ootab reform

Tallinna linnavalitsus teatas, et järelevalve korraldati nende enda soovil ning selles ilmnenud kitsaskohtade kõrvaldamine on linna prioriteet.

"Saadud tulemuste põhjal saame spetsialistidele veelgi täpsemalt nõu ja tuge pakkuda ning nende tähelepanu vajalikele toimingutele suunata," ütles Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuameti laste ja perede heaolu osakonna juhataja Kaisa Vetemaa.

Selgunud puudujääkidega on Tallinn Vetemaa kinnitusel juba tööd alustanud ning kasu on ka eesootavast lastekaitse töökorralduse reformist.

"Planeeritav reform süsteemi töökorralduses leevendab praegust olukorda, kus iga spetsialist on oma juhtumiga pigem üksi ja ilma selge toetava tugisüsteemita. Tuues töötajad ühtse juhtimise alla ametisse, saame pakkuda neile senisest tugevamat tugisüsteemi ning korraldada koostöö selliselt, et juhtumikorraldus on ühene, informatsiooni liikumine on selge ja arusaadav," lausus Vetemaa.

Järgmise aasta märtsis teeb sotsiaalkindlustusamet nõuete täitmise järelkontrolli. Sotsiaalkindlustusameti teatel jälgivad nad seda protsessi väga tähelepanelikult ja on kavandanud järelkontrolli 2025. aasta kevadeks, veendumaks, et tegemist ei ole ühekordse muudatusega vaid protsessid on ümbervaadatud.