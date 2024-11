Haapsalus süttis advendituli traditsiooniliselt päev enne advendiaega

Haapsalus on traditsiooniks, et advendituli süüdatakse juba esimesele advendile eelneva laupäeva õhtul. Lumepuudusest hoolimata jõudsid saaniga kohale ka jõuluvanad.

Haapsalu lossiplats täitus laupäeva õhtuhämaruses sadade inimestega. Saabus ka jõuluvanade delegatsioon. Lund polnud, aga pimedas ei paistnud välja, et taatide saani alla olid kinnitatud väikesed rattad.

Advendiaeg algab ametlikult pühapäeval, aga Haapsalus on traditsiooniks süüdata advendituli päev varem.

"Advendiaeg on ootuse aeg. See tähendab Kristuse tulemise ootamist ja selleks kalliks jõulupühaks ettevalmistumist. Oma mõtete ja meelte ja armastuse valmis seadmist selleks, et need pühad võiksid olla õnnistusrikkad," kõneles Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Haapsalu koguduse õpetaja Mart Salumäe.

Jõulumeeleolu lõid DO-RE-MI laulustuudio lapsed.

Paljude Haapsalu inimeste jaoks on advenditule jagamisel käimine iga-aastane ettevõtmine.

"Mina olen siin käinud, ma arvan, juba 15 aastat igal aastal. See on traditsioon. Ma kauemat ei tea, aga kogu selle aja, mis mina olen siin olnud, olen ma siin käinud. See on lihtsalt nii tore," ütles Mari-Epp.

1. detsembrist on Haapsalu lossiplatsil avatud jõuluvana maja, kus taadid ootavad lapsi igal nädalavahetusel kuni jõuludeni.