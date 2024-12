Rahvusmõtte auhind läks Krista Arule

Rahvusülikooli aastapäeva aktusel kuulutati välja tänavune Rahvusmõtte auhinna laureaat, kelleks on ajakirjandusloolane ja museoloog Krista Aru.

"On suur rõõm ja au, et saame täna tunnustada Eesti rahvusmõtte hoidjat, ühiskondliku väärtusruumi kujundajat, teadlast ja erakordset kolleegi Krista Aru," sõnas rektor Toomas Asser.

"Hiljutisel rektor Johan Kõpu 150. sünniaastapäevale pühendatud konverentsil võttis Krista 20. sajandi alguse Tartu, Tartu Ülikooli ja Eesti ühiskonna eestvedajatele pühendatud ettekande kokku sooviga, et ka meie suudaksime toonaste suurmeeste kombel oma elus korraga nii unistada kui ka tegutseda. Krista ise oskab seda hästi, isegi suurepäraselt – jätkugu meil oskust ja veel palju võimalusi seda temalt õppida," lisas Asser.

Vastse laureaadi sõnul väärtustatakse saadud auhinnaga eelkõige tööd, mida tehakse Eesti Kirjandusmuuseumis, Eesti Rahva Muuseumis, Tartu Ülikooli raamatukogus ning teistes Eesti muuseumides ja raamatukogudes.

"See on tunnustus tegevusele, mis tagab, et eesti kultuur kestaks, edeneks ja oleks ka edaspidi Eesti iseolemise nurgakivi," rääkis Krista Aru.

Rahvusmõtte auhinda antakse välja alates 2004. aastast, et tunnustada isikut, kes on oma loominguga silmapaistvalt edendanud eesti rahvuslikku ja Eesti riiklikku eneseteadvust.

Auhinna juurde kuuluvad ka Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku tekstiili lektori Christi Küti loodud vaip ja 50 raamatut Ilmamaa kirjastuse "Eesti mõtteloo" sarjast.