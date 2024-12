Briti fregatt harjutas Läänemerel veealuse taristu kaitset

Suurbritannia fregatt HMS Iron Duke on osa NATO esimesest alalisest mereväegrupist.

Läänemerele jõudis sõjalaev pingelisel ajal, kui järjekordset Hiina alust kahtlustatakse kahe sidekaabli lõhkumises. Kriitilise taristu kaitsmise kogemus on Iron Duke'i meeskonnal aga rohkem kui olemas, sest alles hiljuti jälgiti kahe Venemaa mereväegrupi liikumist Briti saarte läheduses.

"Oleme enamik aastast olnud seotud just sellega, et tagada oma territoriaalmere julgeolek. Eelkõige kaitsta kriitilist ja riiklikku taristut, sealhulgas merealuseid kaableid. Ma arvan, et parim viis sellise taristu kaitsmiseks on kohalolek. Seega NATO riikide vankumatu ja pidev kohalolek muudab taristu lõhkumise väga keeruliseks," sõnas HMS Iron Duke'i komandör David Armstrong.

Möödunud kahel nädala osales Iron Duke ka Läänemere NATO suurõppusel Freezing Winds, kus harjutati veel ka meretranspordi kaitset ja seiret.

Sõjalaeva meeskond ütles kui ühest suust, et sellised õppused on äärmiselt olulised NATO koostöö harjutamiseks. Samuti on vaja harjuda Läänemere väljakutsetega ja seda eriti praegusel tormisel, külmal, pimedal ja lumisel ajal.

Näiteks on nendes tingimustes äärmiselt keeruline maandada ründehelikopterit Wildcat, sest laevadekk lihtsalt kõigub pidevalt.

"Anname sõjalaevale lisavõimekuse, sest saame neist ette minna, jälitada veepinnal sihtmärke, lainedada vaatevälja ja anda juhtivmeeskonnale hinnangu ohtudest, mis asuvad neist kuni 240 kilomeetri kaugusel. Meil on pardal kaks raketisüsteemi. Martleti rakett, mis on väiksematele sihtmärkidele, ja Sea Venom, mis on palju raskem relv," sõnas HMS Iron Duke'i lennukomandör Maxwell Randles-Hall.

Seega on Wildcati piloodid suutelised tabama eri tüüpi ja suurusega sihtmärke.