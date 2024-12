Konkurentsiamet ei alusta patsiendikindlustuse asjus järelevalvet

Konkurentsiametile esitati kaks taotlust järelevalvemenetluse algatamiseks seoses tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse turul toimuvate võimalike konkurentsialaste rikkumistega.

23. oktoobril sai amet pöördumise seoses Vanden Kindlustusmaaklerid AS-i võimaliku konkurentsi kahjustava teabevahetusega. Avalduses paluti konkurentsiametil kontrollida, mis andmetest lähtuvad oma kindlustusriski hindamisel kindlustusseltsid, kes kindlustusmaakleri vahendusel Eestis kiiresti turule tulla tahavad. Konkurentsiamet kontrollis pöördumises toodud asjaolusid ja otsustas järelevalvemenetlust mitte alustada.

Lisaks sai amet 7. oktoobril pöördumise, mille kohaselt PZU kui ainsa tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse pakkuja kindlustusmakse hinnad on liiga kõrged.

Konkurentsiameti hinnangul on ennatlik väita, et PZU on turgu valitsevas positsioonis, arvestades, et see on kestnud vähest aega ja seda on mõjunud tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seaduse jõustumisele eelnenud ettevalmistavad tegevused.

Konkurentsiametile teadaolevalt ei ole teistele kindlustusseltsidele takistusi turule sisenemiseks, ühtlasi ei välista teised kindlustusseltsid võimalust hakata pakkuma tervishoiuteenuse osutaja kohustuslikku vastutuskindlustust, kui tekib piisav praktika ja rohkem statistilisi andmeid.

"Jätkame turuolukorra jälgimist ning loodame, et pärast seaduse jõustumist paraneb andmete kättesaadavus ja läbipaistvus, mis muudaks turgu atraktiivsemaks ka teistele kindlustusandjatele, aidates kaasa konkurentsi tugevnemisele tulevikus," ütles konkurentsi haldusmenetluse valdkonna juht Kadri Lepikult.

Konkurentsiamet ei pea hetkel põhjendatuks teha põhjalikku konkurentsiolukorra analüüsi, kuna tervishoiuteenuse osutaja vastutuskindlustuse seaduse eelnõu ettevalmistus eeldas muu hulgas mõjude hindamist ning teenuse pakkumiseks sobivate tingimuste loomist.

Tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seaduse rakendamist puudutavates küsimustes on pädev asutus sotsiaalministeerium.