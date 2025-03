Kindlustusandja on mõne kuuga saanud ravivigade kohta ligi 100 teadet

Ainsana Eestis tervishoiuteenuse osutaja vastutuskindlustust pakkuv PZU on mõne kuuga saanud ligi 100 teadet ravivigade kohta, kusjuures üllatuslikult palju on teateid raskete tervisekahjude põhjustamise kohta.

Detsembri keskel tuli Ida-Tallinna keskhaiglas (ITK) teha ligi 24-tunnine opereerimismaraton, et päästa pea paarikümne inimese nägemine, mis sattus ohtu Turmani silmakliinikus tehtud silmasiseste süstide tõttu.

Kuigi terviseameti uurimine, kuidas nii ulatuslik nakatumine võimalikuks sai, pole veel lõppenud, maksab PZU kindlustus 18 inimesele ravivea tõttu hüvitist.

"Suurusjärk on ikkagi tuhandetes, aga iga kaasus on natukene erinev – mõni on natuke raskem, mõni kergem. Tegelikult see summa, mis päeva lõpus kandmisele läheb, selgub alles hiljem," ütles PZU Kindlustuse vastutuskindluse tootejuht Argo Argel.

Alates 1. novembrist on PZU saanud ligi 100 teadet võimaliku ravivea kohta, millest enamik seotud haiglatega. Teisel kohal on hamba- ja perearstid.

Lisaks silmakliiniku juhtumile on tehtud hüvitise maksmise otsus veel kahel juhul.

"Kui vaadata neid nõudeid, siis 70 protsenti nõuetest on seotud konkreetselt kas ravi käigus või pärast ravi seotud vigadega. Umbes 20 protsenti on diagnoosivead ja umbes 10 protsenti on nakkustega seotud nõuded," selgitas Argel.

"Meid võib-olla natuke üllatas, et keskmisest raskema astmega nõudeid on enamus," lisas ta.

Terviseametile on meedikud teatanud nelja kuu jooksul 662 patsienti ohustanud juhtumist.

"Sealt me näeme, et 58 protsenti on siiski neid, mis on nii-öelda välditavad, millega saab midagi teha, et neid juhtumeid ei oleks. Seal on erinevaid, kas patsiendil on olnud ajutine kahju, mitte märgatav kahju. Lõpptagajärjed on erinevad," ütles terviseameti tervishoiuteenuste osakonna juht Külli Friedemann.

Alates 1. detsembrist peab igal arstil olema sõlmitud vastutuskindlustus. Kui kõik perearstid ja haiglad on selle lepingu sõlminud, siis igal kümnendal hambaarstil kohustuslik kindlustus puudub.

Ükski tohter ei ole veel puuduva kindlustuse tõttu tegevusloata jäänud, küll on ligi 100 tohtrit oma tegevuse kas peatanud või tegevusloa tühistanud.

Vastutuskindlustust pakub praegu vaid PZU ja palju on olnud nurinat liiga kõrgete kindlustusmaksete üle.

"Loodetavasti liitub veel mõni kindlustusandja. Küll aga minu teada mitte nende seast, kes täna Eestis aktiivselt tegutsevad," ütles kindlustusseltside liidu juhatuse liige Andres Piirsalu.

Piirsalu sõnul võivad meedikud ka praegu sõlmida vastutuskindlustuse mõne välismaise firmaga, aga terviseameti andmetel seni keegi seda teinud ei ole.