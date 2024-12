Orpo: streigid seavad hapra majanduskasvu ohtu

Soomes on taas streigilaine, mistõttu hoiatab peaminister, et streigid ohustavad habrast majanduskasvu. Ekspordisektor on siiski majandusväljavaadete suhtes optimistlik.

Soome ametiühingud nõuavad kümneprotsendist palgatõusu. Tööandjad lükkasid nõudmise tagasi, tuletades meelde, et Soome majandus on sellel aastal kokkuvõttes languses ja uuel aastal on oodata vaid pooleprotsendist kasvu.

"See nõudmine on küll jahmatavalt kõrge, kui on teada, missuguses olukorras on Soome majandus," ütles tööandjate keskliidu tegevjuht Jyri Häkämies Soome rahvusringhäälingule Yle.

Tööstussektori ametiühing alustas streiki: kahe nädala jooksul toimuvad 24-tunnised streigid paarisajas ettevõttes üle Soome. Eelmisel nädalal avaldasid meelt kultuuriinimesed: kultuurile eraldatakse järgmisel aastal 17 miljonit eurot vähem kui tänavu ja kärped jätkuvad ka 2026. aastal. Tööpuudus kasvab, järjest tuleb teateid koondamistest ka nendest valdkondadest, mida üldiselt on peetud kindlaks töökohaks ja märgatavalt on vähenenud keskmise palgaga töökohtade arv.

Töö- ja majandusministeeriumi ekspert Elina Pylkkänen nentis, et tööturg polariseerub aina tugevamalt: keskmise palgaga töökohad kaovad, aga üha rohkem on madala või kõrge palgaga ametikohti. Peaminister Petteri Orpo kutsus üles otsima kokkuleppeid kõnelustelaua taga, mitte streikides

"Meie maa on nii raskes majanduslikus olukorras, silmitsi väljakutsetega, et praegu poleks meil vaja ühtki streiki ega tööseisakut, mis seda habrast majanduskasvu ohustavad," hoiatas Orpo "Peaministritunnis" ajakirjanike küsimustele vastates.

Nii nagu Eestis, nii kritiseeritakse ka Soomes valitsust, et kärped ja maksutõusud viiakse läbi ajal, mil majandus on niigi raskustes. Samas näitas Soome ettevõtlus- ja poliitikafoorumi EVA värske küsitlus, et 52 protsenti soomlastest oleks lisakärbeteks valmis. Inimesed eelistavad nii-öelda juustunoaga kärpimist ehk järskude kärpete asemel hoitaks natuke igalt poolt kokku.

Kokkuhoiukohti näevad soomlased poliitikute kulutustes, halduses ja arenguabis, aga ka Soome ringhäälingus ja ettevõtlustoetustes.

"Soomlased saavad tegelikult hästi aru, et ei saa aasta aasta järel ja aastakümnete kaupa elada võlgu, laste arvelt, kulutada rohkem kui teenitakse," ütles Orpo. Küsimusele, kas kevadel ootavad ees uued kärped, vastas Orpo, et nii suuri kärpeid kui sel aastal, ilmselt enam vaja ei ole, aga täpsemalt selgub 19. detsembril, kui avalikustatakse värske majandusprognoos.

Soome ekspordisektor on majanduse suhtes optimistlikum kui aasta tagasi. Kaubandus-tööstuskoja tehtud küsitluse järgi ootab 60 protsenti järgmisel aastal ekspordi kasvu. Uued kasvusektorid on ettevõtjate hinnangul puhtad tehnoloogiad, energiatehnoloogia ja digiteerimine.