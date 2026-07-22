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Orpo valitsus pälvis parlamendi toetuse spordihalli rahastamise vaidluses

Välismaa
Eduskunna hoone
Eduskunna hoone Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Välismaa

Soome parlamendis toimus teisipäeval Koonderakonna ridadest pärit peaministri Petteri Orpo ja ka tema valitsuse usaldushääletus. Orpo ja valitsus pälvisid parlamendi usalduse, hääletuse keskmes oli spordihallile eraldatud 35 miljoni euro suurune riigiabi.

Nii peaministrit kui ka valitsust toetas 101 saadikut, vastu oli 90. Arutelu kestis üheksa tundi ning selle käigus toimus ligi 180 sõnavõttu.

Vaidluse keskmes oli valitsuse otsus eraldada 35 miljonit eurot toetust uue spordi- ja jäähallikompleksi rajamiseks, millest pidi saama kohaliku jäähokiklubi koduareen. Opositsioon ja avalikkus kahtlustasid, et tegemist võis olla nii-öelda tagatoa tehinguga, mille käigus suunati riigi raha Orpo poliitilise liitlase projektile. 

Soome valitsus loobus juba esmaspäeval vastuolulise spordihalli toetamisest. Orpo teatas toona, et spordihalli ehitamise rahastamiseks ei ole enam poliitilist toetust. 

Teisipäeval ütles Orpo, et valitsuse toetus oleks elavdanud ehitussektorit ja kiirendanud uute töökohtade loomist. Ta kinnitas, et toetuse andmine põhines projekti majanduslikul mõjul, mitte poliitilistel kaalutlustel.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Yle

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