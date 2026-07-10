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Soome opositsioon nõuab peaministri tagasiastumist

Välismaa
Foto: Siim Lõvi /ERR
Välismaa

Soome opositsioon nõuab peaminister Petteri Orpo tagasiastumist seoses valitsuse otsusega eraldada kinnisvaraprojektile Garden Helsinki 35 miljonit eurot riigi raha. Õiguskantslerile on seetõttu tehtud kaheksa kaebust. Kaebajate hinnangul on tegu valitseva Koonderakonna varjatud toetusega pikaajalistele rahastajatele.

Kinnisvaraprojekt näeb ette uue suure areeni ja sellega seotud kontoripindade ehitamise Soome pealinna. Projekti juhib koonderakondlasest endine minister ja endine Helsingi linnapea Jan Vapaavuori, kelle sõnul sünnib kinnisvaraarendusest pealinnale miljoneid eurosid kasu. Sama arvab ka peaminister Petteri Orpo.

Rahandusministeeriumi teatel pole projektile korralikku tasuvusarvestust aga tehtud. Peaminister möönab, et arenduse idee tuli tõepoolest Koonderakonnalt, see tehti aga parimas usus ning parima aasta eest saada olnud info põhjal.

"Ühtki eurot ei maksta enne, kui projekt tegelikult käima läheb. On selge, et selliste hiigelhangetega on alati ebakindlus ja riskid. Just seepärast on see otsus tingimuslik," lausus Orpo.

Opositsiooni väiteid, nagu oleks arenduse näol tegu vastuteenega Koonderakonna rahastajaile, tõrjub Orpo kindlameelselt.

"Mitte mingil juhul! Arutasime seda projekti osana valitsuse kasvuprogrammist. Arutasime selliseid otsuseid, mis võiksid eelduslikult kaasa tuua võimalikult suure tööhõive kasvu," sõnas Orpo.

Valitsuse ja opositsiooni vaidlused kinnisvaraprojekti üle jätkuvad. Kriminaalõiguse emeriitprofessor Pekka Viljanen on aga Soome rahvusringhäälingule YLE öelnud, et tegu on strukturaalse korruptsiooni selge näitega.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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