Soome valitsus loobus vastuolulise spordihalli toetamisest

Soome peaminister Petteri Orpo teatas esmaspäeval, et vastuolulise spordihalli ehitamise rahastamiseks ei ole enam poliitilist toetust.

Soome peaminister Petteri Orpo (Koonderakond) teatas esmaspäeval, et vastuolulise spordihalli ehitamise rahastamiseks ei ole enam poliitilist toetust.

Vaidluse keskmes on valitsuse otsus eraldada 35 miljonit eurot toetust uue spordi- ja jäähallikompleksi rajamiseks, millest peaks saama kohaliku jäähokiklubi koduareen. Projekti veab Helsingi endine linnapea Jan Vapaavuori, kes on Orpo pikaajaline parteikaaslane.

Opositsioon ja avalikkus kahtlustasid, et tegemist võis olla nii-öelda tagatoa tehinguga, mille käigus suunati riigi raha Orpo poliitilise liitlase projektile.

Vapaavuori oli enne valitsuse otsust korduvalt suhelnud nii rahandusministeeriumi kui ka Orpo kabinetiga ning Soome meedia tõi päevavalgele, et kui Garden Helsinki nime kandev spordihall oleks toetust saanud, siis teine projekt pealinnast põhja pool asuvas Vantaa linnas jäeti sellest ilma.

Pärast koalitsioonierakondadega kohtumist teatas Orpo, et valitsus võttis tagasi oma esialgse 35 miljoni euro suuruse toetuse Garden Helsinkile, mis on Soome pealinna kavandatav 19 000-kohaline spordi- ja kultuurikeskus.

"Otsustasime ühiselt, et projektil ei ole enam poliitilist toetust," ütles Orpo ajakirjanikele.

"Valitsus algatab nüüd ülevaatuse, et määratleda sarnastele projektidele riigitoetuse taotlemiseks ühtne ja selge kord ning kriteeriumid," lisas ta, välistamata, et projekt võiks tulevikus siiski riiklikku rahastust saada.

Soome parlament koguneb teisipäeval keset suvepuhkust erakorralisele istungile, et arutada valitsuse avaldust, millele järgneb usaldushääletus.