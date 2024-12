Ericsson loobus uue tehase rajamisest Eestisse

Ericsson Eesti tegevjuht Sirli Männiksaar ütles Delfi Ärilehele, et Ericsson kommunikeeris esmaspäeval oma töötajatele ja koostööpartneritele, et on otsustanud keskenduda Tallinnas olemasolevate töökohtade (kolm tootmisüksust ning üks kontor Ülemistes) kaasajastamisele, mitte uue ehitise rajamisele Ülemiste Citysse.

"Keerulises turu- ja majanduskeskkonnas tegutsedes näeme tööstusinvesteeringute suhtes ettevaatlikumat lähenemist, eriti Euroopas. Tagamaks, et meie äri püsiks tugevana ja heas positsioonis pikaajaliseks eduks, suunab Ericsson oma investeeringud teatud valdkondades ümber," põhjendas Männiksaar investeeringust loobumist.

Ericsson teatas uue tootmis- ja tehnoloogiakeskuse rajamisest Tallinnasse Ülemiste Citysse eelmise aasta suvel. Investeeringu väärtuseks hinnati 155 miljonit eurot. 50 000 m2 suurust targa tootmise keskuse ehitus pidi algama sellel aastal ja valmima aastaks 2026.

Keskusesse pidid tulema ettevõtte katselaborid, tootmisliinid, kontoripinnad ja ka laod. Plaani järgi pidid seal hakkama töötama kõik Ericsson Eesti töötajad, keda on üle 2200.

Planeeritud tootmishoone asupaigas on lammutatud seal varem asunud Jeti jäähall, mingit uut ehitustegevust seal aga ei toimu.