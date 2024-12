Euroopa kõige suurema toodanguga piimakari on Eestis, näitavad Euroopa Komisjoni andmed. Ühe lehma kohta on keskmine väljalüps pea 11 000 kilo aastas. Üks Raplamaa farm teeb aga selgelt üle ka selle näitaja.

Eesti suurima väljalüpsiga piimakari asub Raplamaal osaühingu Kaiu LT farmis, kus holsteini tõugu lehmade mullune keskmine väljalüps oli 14 506 kilo.

"Selle taga on järjepidev töö, mida siin farmis on tehtud juba aastaid. Ning väga hea personal, kes töötab ühise eesmärgi nimel ja kes on omal alal ühed Eesti parimad spetsialistid," rääkis OÜ Kaiu LT tegevjuht Johannes Haasma.

Kaiu farmis pannakse suur rõhku tõuaretusele, aga samuti panustatakse loomatervisele ja korralikule söödale.

"Rohusilo ja maisisilo on kaks põhikomponenti, mis me loomasöödas kasutame. Ja nende tegemist ja õiget ajastust ning kõike seda jälgime koos nii farmijuhataja kui ka agronoomiga. Kuid suure toodanguga farmide peamine mure on piimakarja lühike elukaar. Kaius on see pisut üle kahe laktatsiooni ehk lehm püsib karjas 2,1 305-päevast lüpsitsüklit," rääkis Haasma.

"Teine asi, millele me koguaeg mõtleme lahendusi, aga ei ole veel head asja leidnud, on see, kuidas piima valgu- ja rasvasisaldust tõsta," ütles Haasma.

Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu juhatuse esimees Tanel-Taavi Bulitko ütles, Euroopas esimene olemine tähendab kuulumist ühtlasi ka maailma viie suurima väljalüpsiga riikide klubisse.

Eesti piimakarjast 87 protsenti on holsteini tõugu, tõumaterjal pärineb Kanadast, Ameerika Ühendriikidest, Saksamaalt, Hollandist, Taanist ja ka Eestist, Raplamaal Keavas asuvatest Tõuloomakasvatajate ühistu pullilautadest.

"Tõuaretus on tegelikult ju ka loomakasvatuse vundament, kui see ei ole tugev, siis ei saa saavutada ju ka selliseid näitajaid. Ja meie karjade struktuur ka, et kui

piimakarjad oleks karjamaal karjatatavad, siis tõenäoliselt seda toodangunumbrit niivõrd suurt ei saa. See statistiline keskmine toodang arvestab siiski kogu karja, lisaks jõudluskontrollile ka neid, kes jõudluskontrolli ei kuulu. Nii et igati muljetavaldav saavutus," rääkis Bulitko.