Piimatootjate sõnul oli eelmine aasta hea

Statistikaameti andmed näitavad, et möödunud aastal osteti Eestis kokku üle 900 000 tonni piima. Tonni keskmine kokkuostuhind oli ligi 430 eurot.

"Eelmisel aastal osteti põllumajandustootjatelt kuus protsenti rohkem piima kokku. Tonni piima kokkuostuhind oli 2024. aastal üks protsent madalam kui eelnenud aastal," ütles statistikaameti juhtivanalüütik Ege Kirs.

Kuigi piima kokkuostuhind on alates juulist tõusnud, jääb see alla Euroopa Liidu keskmisele, mis oli detsembris ligi 540 eurot.

Piimafarmide kinnitusel oli aasta nii müüdud piima koguse kui ka hinna vaates hea.

"Lehmade väljalüps 12 330 kilogrammi lehma kohta on kõikide aegade kõige kõrgem, /.../ kuna eelmised aastad on olnud suhteliselt head saagiaastad, mis tähendab seda, et kokku korjatud silo väärtus on suurem, tänu millele lehm annab rohkem piima," selgitas OÜ Halinga juht Raul Peetson.

Halinga piimafarmi 1700 lehma andsid 21 miljonit liitrit piima, millest tehti juustu, mis eksporditi.

Peetson ütles, et nende kokkuostuhind liikus Euroopa Liidu keskmise lähedal.

"Piima hind on praegu kõrge, sellega on võimalik toota. Aga iga tootmise taga ta ei ole lihtsalt hea hind. Meid ootab ees palju väljakutseid, sellepärast et see maailm tahab saada puhtamat põllumajandust, tahab saada loomade heaolu, keskkonnanõuded karmistuvad, nii et täna see natuke parem piima hind tuleb ringiga tagasi samasse tootmisesse," rääkis ta.

1500 lüpsilehmaga aktsiaselts Vändra müüdud piima kogus aastaga ei muutunud, kuna veiste arv vähenes.

"See oli ikka hea aasta. Me olime vähem mures sööda kogumisega ja loomad olid terved ja siis on ju alati hästi," selgitas AS Vändra juht Margus Lepp.

Vändra lehmad annavad keskmiselt üle 40 liitri piima päevas. Lepa sõnul on piima edasist hinda keeruline ennustada.

"Kui tõuseb, siis meil on hea meel. Kui isegi see olemasolev säiliks, siis me oleme ka rahul. /.../ Tuleviku perspektiivis me peame suutma võimalikult mõistliku hinnaga oma piima toota. /.../ Täna on siin ju ka erinevad maksud, mis meid mõjutavad, elektri hind väga-väga otseselt," rääkis Lepp.