Viimsi rajab uue keskuse kogukonna ootuste järgi

Abivallavanem Alar Miku sõnul pööratakse Randvere tee 9b planeerimisel erilist tähelepanu ruumilistele lahendustele, mis soodustaksid ala mitmekülgset kasutust kogu päeva jooksul.

Parkimine on plaanis viia maa alla, et see teeniks kogukonna huve ka vajaliku varjumiskohana kriisiolukorras.

Säilitada tuleb olemasolevad puud ning rajada juurde uut haljastust.

Ala peab olema inimestele lihtsalt ligipääsetav ja sellele ei tohi rajada piirdeid, mis takistavad sinna ligipääsu. Maaomaniku ettepanekul plaanitakse sinna ka kunstiteoseid, mis ilmestaksid ala.

Plaanis on rajada kaasaegsed äri- ja ettevõtlushooned koos vaba aja veetmise võimalustega.

Fotod, kuidas ala praegu välja näeb

Miku sõnul vastab detailplaneering kogukonna tulevikuootustele.

"Kehtiv detailplaneering näeb ette ühe suure monoliitse ja 20 meetri kõrguse parklatega ümbritsetud hoone rajamise, aga see ei ühti enam vallavalitsuse nägemuse ega avalikkuse ootustega," ütles Mikk ja kinnitas, et sinna ei planeerita kõrghooneid. "Kogukonna selge soov on olnud, et neid sinna ei tuleks ja sellest ootusest me ka lähtume."

Eskiisis on valdavalt toodud kolmekorruseline maht, mis varieerub kahest nelja korruseni. Kui mõni hoone soovitakse rajada kõrgem, siis selle kõrguspiiriks on praeguse Viimsi SPA hoone kõrgus.

"Teatud kõrgemad ja madalamad hooned on vajalikud, et saavutada arhitektuurne terviklikkus," selgitas Mik