Lõuna-Rootsis tõusis see eile uutesse kõrgustesse ja on harjumatult kallis ka täna. Energiaminister Ebba Busch on langenud kriitika alla. Lõuna-Rootsi kõrget hinda põhjustavad Rootsi energiaturu spetsiifika ja Saksamaa.

Margitta Otsmaa