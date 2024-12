Lang: mida on Eesti film võitnud filmi tagasimaksefondist?

"Äkki keegi seletaks mulle ära, mida on Eesti film võitnud filmi tagasimaksefondist? Mida on saadud sellest tohutust rahahunnikust, mis on makstud tagasi korporatsioonidele, kes on käinud Eestis filmi tegemas? Samahästi võiks igale turistile, kes Eestis käib, maksta tagasiteel piiri ületamisel kinni 20 protsenti siin tehtud kulutustest. No see on lihtsalt rumal rahanduspoliitika," ütles Lang Õhtulehele antud intervjuus.

Lang kritiseeris ka teatrite rahastamist ning raamatukogudes Eesti kirjandusteoste tasuta kättesaadavust.

"Kirjanike liidus levib juba tõeline orjamentaliteet: võtke kõik meie teosed, sest kunst kuulub rahvale, makske meile mingit närust kirjanikupalka ja natuke toetusi ning siis on kõik hästi. See süsteem võib viia välja riigipalgaliste autoriteni, kes kirjutavad seda, mida palgamaksja parajasti tahab," rääkis Lang.

"See, kuidas praegu Eesti teatrit rahaliselt toetatakse, on selge tupiktee. Kui veel paar aastat niimoodi edasi lasta, muutub Eesti teatri olukord drastiliselt, aga ma ei näe mingit tahet kultuuriministeeriumis selle asjaga tegeleda," lausus Lang.

"Riiklik toetamine peab olema suunatud peaaegu eksklusiivselt sellele, et omakeelse kultuuri säilitamine ja arendamine oleks tagatud. Praeguses süsteemis läheb mitte ainult teatrite, vaid üldse kultuuri rahastamises raha vasakule ja paremale - kõige muu jaoks," ütles Lang.

