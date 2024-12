Justin Trudeau jalgealune läheb üha tulisemaks

Hiljuti astus Kanada asepeaminister Chrystia Freeland ametist tagasi ning peaminister Justin Trudeau on üha suurema surve all. Mõned Trudeau kodupartei saadikud leiavad nüüd, et Kanada peaminister peab enne aasta lõppu tagasi astuma.

Hiljuti ähvardas Donald Trump Kanadat 25-protsendiliste tariifidega ning Freelandi sõnul tuleb seda ohtu võtta äärmiselt tõsiselt.

Freeland, kes oli ka rahandusminister, tõi enda lahkumise põhjusteks ka tariifid. Freelandi sõnul pole tema ja Trudeau olnud sama meelt küsimustes, kuidas liikuda parimal võimalikul viisil edasi Kanada hüvanguks.

Trudeau saab nüüd juba ka koduparteist kriitikat.

"Võin öelda, et me pole ühtsed. Paljud meie liikmed arvavad endiselt, et me vajame muutust juhtkonnas ja mina olen üks neist," ütles Trudeau juhitud liberaalse partei parlamendisaadik Chad Collins.

Collins leiab, et partei peab valima omale uue juhi. Veel kuus liberaalidest saadikut, nende hulgas on ka endine minister, on avalikult öelnud, et Trudeau peaks tagasi astuma.

Liberaalide parlamendisaadik Wayne Long ütles, et ligikaudu kolmandik partei 153 parlamendiliikmest soovib Trudeau lahkumist. Tema sõnul pole üks kolmandik saadikutest otsust teinud, ülejäänud saadikud on peaministrile lojaalsed, vahendas The Telegraph.

Trump ise jätkab Trudeau trollimist ning olevat talle öelnud, et kui ta tariife ei taha, siis võib Kanada lihtsalt liituda USA-ga.

Samal ajal näitavad viimased küsitlused, et Trudeau liberaalset parteid ootab üldvalimiste korral ees hävitav kaotus. Juunis tehtud küsitlus näitas, et peaministri reiting on langenud 28 protsendile.

Kanada järgmised föderaalvalimised peavad toimuma enne järgmise aasta 20. oktoobrit. Olukorda üritab nüüd enda huvides ära kasutada Kanada konservatiivide juht Pierre Poilievre, kes soovib kiiresti uusi valimisi.