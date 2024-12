Tartu portselanserviiside koguja asutas portselani klubi

Viktoria Neborjakina alustas protselanist serviiside kogumist augustis, kuid mõne kuuga on ta kogunud üle 300 portselanist eseme. Peamiselt kogub ta portselanist teekanne, kuid kogus on ka kõike muud, mis ühe serviisi juurde käib. Tema unistus on leida üles teised portselanihuvilised ning nendega koos luua ühiseid portselanserviiside näituseid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Teate, ma ei ole noor inimene ja järsku ma vaatasin, et kõik mu serviisid, mis ma elu jooksul ise olen kasutanud ja need, mis ma olen nagu pärinud emalt, on juba kadumas. Mõnes on üks tass, mõnest serviisist on jäänud ainult suhkrutoos ja teekann. Ja ma mõtlesin, et ma tahaks, et minu lastele ikkagi jääks mälestus minu emast ja minu suguvõsast ja mõtlesin, et kas ma saan nüüd need serviisid kokku uuesti. Ja ma hakkasin otsima ja ma leidsin, õnneks või mitte, aga mu ema ei olnud liiga rikas, nii et need serviisid, mis temal olid olemas, ei olnud nii väga harva leitavad, et ma päris kiiresti saavutasin oma eesmärgi," rääkis Neborjakina.

Nüüd tahabki Viktoria rohkem õppida portselani tootmise ja leviku ajaloo kohta ning jagada neid teadmisi ka teistega. Neljapäeva õhtul toimus tema vastloodud portselaniklubi esimene kokkusaamine.

Tihtilugu võivad portsenalist serviisid kappi või riiulile seisma jääda, aga tegelikult, kui neid ettevaatlikult kasutada, siis võib neid täitsa igapäevaseks kasutamiseks lauale panna.

"Ma saan aru, et portselan on ka erinev. On tugevam ja on hästi peenikene, selline, mis on läbipaistev ja täna on meil siin laua peal just see portselan, mida julgelt võib kasutada iga päev. Pesumasinas ma ei tea, aga nad on nii ilusad ja head, et ma heameelega pesen käsitsi neid. On ka selliseid, mida saab ka nõudepesumasinas pesta, aga see on hoopis teine kultuur," lausus Neborjakina.

Nii ongi portselanihuviliste kokkusaamise üks mõte neid serviise kasutada ja serviisidega seotud lugusid rääkida ning infot jagada, et kus on parasjagu milliseid serviise saadaval. Näiteks pidavat eestlased väga odavalt müüma tsaariaegseid serviise, mida Viktoria on viimasel ajal jahtinud. Samamoodi on hiljuti hakanud rohkem levima Ukraina ja Valgevene serviise, mis samuti Viktoria kollektsiooni kuuluvad.