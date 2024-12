Kliimaministeerium läheb kliimakursuste plaaniga edasi

Kliimaminister Yoko Alender (Reformierakond) teatas juba suve lõpus, et kliimaministeerium plaanib peagi avada eraldi kliima- ja keskkonnakursused, mis oma iseloomult ja ülesehituselt oleksid sarnased juba aastaid toimunud kõrgemate riigikaitsekursustega.

Ministeeriumi rohereformi osakonna juhataja Eili Lepik rääkis, et kahepäevased kursused algaksid plaani järgi maikuus ning osalemine oleks kutsetega.

"Kõrgemad kliima- ja keskkonnakursused on mõeldud erinevate elualade inimestele ja eelkõige otsustajatele, sest kliima- ja keskkonnateemad puudutavad meid kõiki. Kui praegu kliima- ja keskkonnateadlikkuse uuringud näitavad, et see teema jõuab järjest rohkem teadvusse, siis tihtipeale ei osata seda seostada erinevate eluvaldkondadega. Nende kursuste mõte olekski esiteks ära selgitada, et mis need kliimaprobleemid on, kust need tulevad, mis see kliimasüsteem üldse on ja kuidas see on seotud erinevate eluvaldkondadega - nii elurikkusega, kui ka ettevõtluse, majanduse, rahanduse ja energeetikaga, kuni inimeste heaoluni välja," rääkis Lepik.

Kursuste korraldamisele kulub Lepiku sõnul umbes 30 000 eurot ning raha tuleb Euroopa Liidu struktuurivahenditest.

Kursuste täpsem õppekava on praegu veel välja töötamisel.

"Niipalju on teada, et nendel kursustel kaetaksegi erinevad teemad. Sissejuhatus kliima- ja elurikkuse teemadesse, aga ka seoses erinevate valdkondadega. Kursuste käigus saab kindlasti olema võimalus arutleda teemade üle, mitte ainult loenguid kuulata," lausus Lepik.