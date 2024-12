Poola ja Ungari pöörasid eksministri asüüli teemal tülli

Poola välisministeerium kutsus välja Ungari suursaadiku, kuna Ungari oli otsustanud anda asüüli endisele Poola justiitsministri asetäitjale Marcin Romanowskile, kelle suhtes käib Poolas uurimine seoses süüdistusega riiklike vahendite väärkasutamises.

Ungari peaministri Viktor Orbani kabinetiülem Gergely Gulyas süüdistas neljapäeva hilisõhtul Budapesti sammust teatades Poola valitsust oma poliitiliste oponentide jälitamises.

Poola nimetas seda "vaenulikuks teoks", mis on vastuolus lojaalse koostöö põhimõttega Euroopa Liidus.

"Reaktsioonina sellisele tegevusele kutsutakse Ungari suursaadik Poolas täna välisministeeriumisse ja talle antakse üle ametlik protest," teatas Poola välisministeerium reedel.

Ministeerium teatas, et kui Ungari ei täida oma kohustusi Euroopa Liidus, taotleb Poola Euroopa Komisjonilt selle suhtes menetluse algatamist.

Poola liberaalse peaministri Donald Tuski valitsus teatas, et on andnud prokuröridele võimaluse uurida 2023. aasta valimistega võimult tõrjutud eelmise valitsuse juhtpartei, konservatiivse Õiguse ja Õigluse (PiS) liikmete süütegusid, mis varem oleks kinni mätsitud.

Endine justiitsministri asetäitja Romanowski, kes peeti kinni avalike vahendite kuritarvitamise uurimise käigus, vabastati juulis pärast seda, kui Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee president ütles, et tal on assamblee liikmena puutumatus. Romanowski on talle esitatud süüdistused tagasi lükanud.

Gulyas ütles, et Ungari otsus oli kooskõlas nii Ungari kui ka Euroopa Liidu seadustega.

"Tuski valitsuse tegevus on loonud olukorra, kus Poola valitsus eirab oma põhiseaduskohtu otsuseid... ja kasutab kriminaalõigust vahendina oma poliitiliste vastaste vastu," ütles Gulyas. Romanowski vahistamine tekitas tõsist muret õiglase kohtlemise ja poliitilise erapoolikuse pärast Poola kohtumenetluses, ütles ta.

Poola parlamendi opositsiooni liikmed, sealhulgas Romanowski, on samuti süüdistanud Tuski valitsust poliitiliselt motiveeritud nõiajahis.

Samas süüdistati PiS-i valitsust nende võimu ajal samuti justiitssüsteemi politiseerimises ning õigussüsteemi korraldamises selliselt, et uuel valitsusel on praegu keeruline poliitiliselt kallutatud kohtuinstantse tagasi pöörata.