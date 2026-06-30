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Poola ja Ukraina verine ajalugu kujundab üha enam mõlema riigi poliitikat

Välismaa
Karol Nawrocki ja Volodõmõr Zelenski
Karol Nawrocki ja Volodõmõr Zelenski Autor/allikas: SCANPIX/Newspix via ZUMA Press
Välismaa

Teise maailmasõja aegsed tapatalgud mõjutavad üha enam Poola ja Ukraina suhteid ning kujundavad riikide praegust sisepoliitikat, kirjutab Politico.

Kuigi Poolal ja Ukrainal on Venemaa näol ühine vaenlane, kasutavad mõlema riigi poliitikud vaidlust 80 aasta taguste massimõrvade üle relvana sisepoliitikas.

Tüli sai alguse tänavu mais, kui Ukraina president Volodõmõr Zelenski nimetas ühe sõjaväeüksuse Ukraina Ülestõusuarmee (UPA) sõdurite järgi.

Poolas tekitas see tugevat pahameelt, sest UPA tappis Teise maailmasõja ajal Volõõnias kümneid tuhandeid poolakaid. Poola käsitleb neid sündmusi genotsiidina, samas kui Ukrainas nähakse UPA liikmeid vabadusvõitlejatena, kes võitlesid Nõukogude Liidu vastu.

Vastuseks otsustas Poola president Karol Nawrocki võtta Zelenski ära Poola kõrgeima autasu Valge Kotka ordeni. Zelenski saatis ordeni tagasi Varssavisse ning jättis vahele ka Poolas Gdańskis toimunud Ukraina taastamise ja ülesehitamise konverentsi.

Poola peaminister Donald Tusk on kutsunud mõlema riigi poliitikuid pingeid leevendama. Tema hinnangul on ajaloolise vaidluse kasutamine poliitiliste eesmärkide saavutamiseks strateegiline viga, mis võib kahjustada kahe riigi koostööd ajal, mil Venemaa jätkab sõda Ukraina vastu.

Politico märgib, et ajalooküsimus võib kujuneda oluliseks teemaks ka järgmise aasta Poola parlamendivalimistel – rahvuslik opositsioonierakond Seadus ja Õiglus (PiS) ning parempopulistlikud erakonnad on muutnud Ukraina-teemalise kriitika üheks oma peamiseks sõnumiks.

Samuti on üha enam tähelepanu all hinnanguliselt kaks miljonit Poolas elavat ukrainlast, kellest ligikaudu miljon saabus riiki pärast Venemaa täiemahulise sissetungi algust 2022. aastal.

Poola rahvuslasest presidendi Karol Nawrocki sõnul peab Ukraina võtma vastutuse Volõõnia massimõrvade eest ja vabandama, vastasel juhul võib Varssavi takistada Ukraina Euroopa Liiduga liitumist. Zelenski hinnangul on Poola presidendi samm seotud eelkõige riigi sisepoliitikaga ja eelseisvate valimistega.

Ka ukrainlaste seas põhjustab seesama vaidlus kõneainet selle üle, kas teised riigid saavad neile rahvuskangelasi dikteerida. Kiiev kaitseb eriti kiivalt oma rahvuslikke sümboleid, kuna riiki ründav Venemaa kujutab Ukrainat kunstliku riigina.

"Keegi teine ​​ei hakka ukrainlastele kunagi ette kirjutama, milliseid kangelasi austada, milliseid pühi tähistada või millist ajalugu uurida," ütles Zelenski büroo juht Kõrõlo Budanov UNN-ile. 

Pärast eelmise aasta presidendivalimiste võitmist on Nawrocki PiS-i leeri veelgi paremale nihkunud, tehes sageli ühist tööd kahe äärmusparempoolse parteiga – libertaarse Konföderatsiooni ja antisemiitliku Poola Krooni Konföderatsiooniga, mis mõlemad on väljendanud tugevalt Ukraina-vastaseid vaateid.

"Kiievi tingimusteta abistamine ja rahastamine, samuti Poola riigi võlgadesse ajamine Kiievi korrumpeerunud valitsuse rahastamiseks on absoluutselt kahjulikud ja irratsionaalsed," lausus Konföderatsiooni juht Krzysztof Bosak Rzeczpospolitale.  

Poola Krooni Konföderatsiooni juht ja Euroopa Parlamendi liige Grzegorz Braun kutsus sel nädalal üles lõpetama sõjalise abi andmise Ukrainale. "Kiievi režiim ei ole ei liitlane ega sõber. See on Poola rahva ja Poola riigi vaenlane," sõnas ta sõjaaegsete veresaunade mälestuseks korraldatud miitingul.

Poola avalik arvamus on viimastel aastatel Ukraina suhtes muutunud kriitilisemaks. Hiljutine Riikliku küsitlusfirma CBOS fookusgrupi uuring näitab, et paljud poolakad leiavad, et ukrainlased kuritarvitavad Poolas neile antud õigusi.

Lisaks SW Researchi küsitlus juunikuu alguses näitas, et 51,9 protsenti vastanutest ütles, et nende arvamus Ukrainast ja Zelenskist on halvenenud pärast otsust nimetada sõjaväeüksus UPA järgi.

Toimetaja: Samanta Tsopp

Allikas: Politico

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