Põhja-Tallinnas hukkus tulekahjus kaks inimest, kaks päästjat sai raskelt viga

Kolmapäeval kell 17.56 sai häirekeskus teate, et Põhja-Tallinnas Maleva tänaval asuva kortermaja trepikojas on suits. Kohale saabunud päästjad nägid, et ühe kolmanda korruse korteri aknast tuleb veidi suitsu.

Majja sisenenud päästjad hakkasid evakueerima suitsulõksu jäänud kõrgemate korruste elanikke ja samal ajal sisenesid korterisse, milles oli tulekahju. Korterist leidsid päästjad kaks hukkunut. Põlenud korteri kohal asunud korterist tõid päästjad välja ka ühe vigastatu.

Päästetööde käigus plahvatasid suitsugaasid. Neli päästjat said vigastada ja neist kaks raskelt. Raskelt vigastatud päästjad viidi kohe haiglasse.

Päästeamet on teavitanud vigastatud päästjate lähedasi ning pakub tuge nii peredele kui ka meeskonnale. Tulekahju ja traagilise õnnetuse põhjused on väljaselgitamisel.

Tänavu on Eestis tulekahjudes hukkunud 32 inimest.