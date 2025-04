Vigastada saanud päästjad viibisid liiga pikalt leekides

Päästjad, kes 26. detsembril 2024 said raskelt viga gaaside süttimise tõttu, on vigastustest paranemas. Nüüdseks on aga selgeks saanud õnnetuse põhjus, milleks oli varustus, mis ei olnud mõeldud pikalt leekides viibimiseks

Mehed viibisid minuteid leekides ja hingamisaparaatide voolikud pragunesid.

Päästeameti juurdlus tuvastas, et Uus-Maleva 3 korterisse sisenedes ei tundnud põlengugaaside kontsentratsioon meestele nii suur, kui see tegelikult oli. Otsustati suitsust vabanemiseks avada aknad, et lihtsustada inimeste leidmist ruumist. Seetõttu toimus aga põlengugaaside süttimine.

Päästjad olid küll nõuetekohaselt varustatud, kuid need polnud siiski mõeldud nii pikaks viibimiseks leekides. Kahel päästjal polnud enam võimalik läbi ruumide väljuda. Ainuke pääsetee oli läbi akna.

Päästeameti päästetööde osakonna nõunik Riho Sõmermaa selgitas täpsemalt, miks ja mis juhtus.

"Kui kinnine ruum on täitunud küllastunud põlemisgaasidega ja kui õhuhapnikku ei ole, antud simulaatoris on seda jäljendatud, avatakse ruum, õhuhapnik pääseb ruumi ja see toob kaasa täispõlengu faasi."