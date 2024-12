Aserbaidžaan plaanib muuta Venemaa kodanike riigis viibimise reegleid

Aserbaidžaani välisministeeriumi avalduse kohaselt on otsuse põhjuseks see, et Venemaa on karmistanud välismaalastele kehtivaid nõudeid ajutisele viisata Venemaal viibimisele, vahendas Meduza.

Välisministeeriumi teatel käsitlevad nad Moskva kehtestatud uusi reegleid Aserbaidžaani kodanike õiguste kontekstis ning Bakuu lähtub oma otsuses pariteedi ja vastastikuse põhimõttest. Kuidas täpsemalt reeglid muutuvad, välisministeerium ei täpsustanud.

Venemaa kodanikud saavad praeguse korra järgi Aserbaidžaani siseneda ilma viisata, kuid ei tohi seal viibida üle 90 päeva.

Alates uuest aastast jõustuvad Venemaal muudatused, mille kohaselt ei tohi viisat mittevajavast riigist saabunud välismaalane viibida Venemaal kalendriaasta jooksul rohkem kui 90 päeva.

Aserbaidžaani parlamendiliige Rasim, Musabekov ütles 26. detsembril, et Venemaa peaks paluma vabandust Bakuust Groznõisse lennanud Azerbaijan Airlinesi reisilennuki allakukkumise eest.

Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov ütles, et Kreml on Bakuu avaldustest teadlik, kuid kuni katastroofi põhjuste uurimine on lõppenud, ei ole neil õigust hinnanguid anda.